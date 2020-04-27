《夫妻的世界》收視 勢破《天空城堡》紀錄

【明報專訊】今季韓劇的兩大焦點：《藍海傳說》李敏鎬退伍後復出作《The King：永遠的君主》，以及金喜愛主演「19禁」話題劇《夫妻的世界》，前晚分別播出第4及10集，收視齊齊報捷，後者更有機會打破同屬有線頻道JTBC的《天空城堡》紀錄，成為韓國收費台史上最高收視劇集。

李敏鎬與金高恩合演SBS電視台新劇《The King：永遠的君主》，前晚播出第4集，收視率比上集略為回升，上下兩部分錄得8%及9.7%，但仍未能重上雙位數。港迷可以透過串流平台Netflix收看。

今集講述李敏鎬獨自返回平行世界「大韓帝國」後，念念不忘「大韓民國」的金高恩，於是再次穿越時空，把女方帶到自己的國度，令她震驚不已。從下集預告可見，二人暫時留在大韓帝國生活，感情有增無減，不過，禹棹煥扮演李敏鎬青梅竹馬的侍衛長，卻對金高恩毫無好感，看似即將發生衝突。

另一方面，《夫妻的世界》第10集收視率升至22.9%，刷新該劇開播以來最佳成績，就連同台《天空城堡》結局錄得23.7%的不敗紀錄，亦有望在下周打破。

今集講述金喜愛跟前夫朴海俊離婚後，雙方似乎餘情未了，某夜金喜愛在家翻看昔日結婚照，朴海俊突然闖入，更伸手扯開女方的睡衣，莫非賤男又想家暴前妻？香港觀衆可透過Viu同步收看。