【開箱】紀錄片集《超創意新居》 香港建築師斗室創造「變形金剛」

【明報專訊】影視串流平台Netflix以原創劇集及電影為賣點，紀錄片亦廣受好評，《凜冬烈火：烏克蘭自由之戰》就備受談論；去年11月落戶香港的Apple TV+，原創節目數量遠不如競爭對手Netflix，但仍投資在比較冷門的紀錄片，譬如《大象女王》，以及名嘴奧花雲費（Oraph Winfrey）和英國哈里王子（Prince Harry）合作製作有關精神健康的紀錄片集。最近上架的，除了《觸不到的她》史派克鍾斯（Spike Jonze）執導講述Hip Hop組合Beastie Boys的《音樂野孩子》外，還有走訪全球9個不同地方的《超創意新居》（Home）。

張智強的344呎蝸居

講述家居佈置的節目歷來不少，最近美國收費頻道HGTV就推出了真人騷《Celebrity IOU》，並請來《從前，有個荷里活》金像男配角畢彼特（Brad Pitt）等名人擔任嘉賓，為好友裝修舊居。4月17日在Apple TV+上架的《超創意新居》，卻不是這類以明星為噱頭的紀錄片集。每集約半小時，合共9集，分別走訪瑞典、墨西哥、峇厘島、印度、香港、美國的芝加哥、緬因州、奧斯汀及馬里布。

香港的一集，用了不少航拍鏡頭，俯瞰高樓大廈之間的空間密度，當中少不得有「怪獸大廈」之稱的鰂魚涌海山樓。這一集的主角是著名建築師張智強（Gary Chang），住所只有344平方呎；據悉他小時候的居所住了很多人，十分擠迫。他長大後買下單位，設計成麻雀雖小，五臟俱全的家，而且藏品（包括書本、CD等）豐富。當中拉起一扇門內裏有不同架子，牀收納起來後空間寬廣了，拉下另一邊又可以是枱或椅子；配合香港悶熱天氣，採用冷色調及金屬物料。張智強的斗室隨時變身，可以由睡房變廚房再變客廳，看來就像一個家居變形金剛。

片集訪問了張智強的同行及朋友，土生土長的他，設計很受香港環境所影響，正因為地方小，卻更靈活，譬如很多小店只有十多呎空間，開舖時貨品都攤開擺到走廊，關門時又可恰恰好放進有限的空間；有一幕影他跟家人到酒樓用膳，那些疊起來的點心蒸籠，就給了他靈感。「室雅何須大」，完全體現在他的設計上。

給自閉兒創造寧靜的家

《超創意新居》除了拍攝特別和美麗房子外，也着重屋主與家庭的關係，譬如在瑞典拍攝的一集，主角Anders和太太Rosemary想建設一個被溫室包圍的房子，工程展開後不久他們的龍鳳胎出生，沒多久發現兒子患有自閉症，這個跟自然融合的家，其實很適合兒子成長。他們在溫室栽種蔬果，自給自足，還利用經過污水處理的水灌溉；Anders說，家居不止是庇護所，還能餵飼家人和給予能量。他在這裏給兒子提供寧靜安穩的環境，讓他感受大自然，創造屬於父子倆的美好回憶，夏天他們就經常一同到住所附近暢泳。

節目尾聲，Anders和家人為龍鳳胎慶祝生日，其實一點看不出有點害羞的少年是自閉症患者。Anders說，「這房子給我們希望，而且那希望真的很強。」