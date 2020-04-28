背住謝東閔 朱智賢疑撻着人夫黎振燁

【明報專訊】2016年香港先生冠軍黎振燁與朱智賢合作《食腦喪B》疑撻着，前者是有婦之夫，結婚5年的太太近日懷孕。落選港姐朱智賢跟謝東閔是緋聞情侶。《食腦喪B》中黎振燁跟朱智賢演夫妻，劇集早前已煞科，有傳兩人假戲真做，昨日被傳媒發現在車廂密會。

男女主角玩「失蹤」

消息傳出後，涉傳聞的男女主角皆「失蹤」，黎振燁昨午臨時缺席《機場特警》的宣傳活動。黎振燁往日不時在Ig曬跟太太的恩愛照片，突然被清空；朱智賢則將帳戶由公開轉為私人。

記者聯絡涉事男女但皆失聯；就有關傳聞向無綫高層樂易玲求證，但樂小姐未有回應。至於《食腦喪B》監製吳冠宇被問及黎振燁與朱智賢撻着的傳聞，他說：「我完全不知情，沒有回應。」

何廣沛跟黎振燁與朱智賢合作拍《食腦喪B》，傳聞兩人日久生情出軌，問何廣沛開工時有否察覺兩人有異常？他說：「我同黎振燁無咩對手戲，所以唔熟佢，好少見到佢哋同場。」

黎振燁因似古天樂備受注目，他獲香港先生冠軍時，曾透露太太支持他追夢，又為自己對太太有虧欠而公開深情告白，願用一生補償，令人感動。在近期播映中的《機場特警》，他演「夠薑」也很出位，近日太太更懷孕，今次傳出背妻偷食，對形象極大影響。

娛樂組