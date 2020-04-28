薛家燕勸小豬戒「多人運動」

【明報專訊】薛家燕前晚錄影無綫節目《流行經典50年》，受訪時主動不開名大談羅志祥（小豬）被前度周揚青爆私生活混亂的事，她說：「最近聽說一名男藝人私生活有問題，我覺得這是一個借鏡。藝人在道德觀念上要好有原則，才可以得到大家的支持。他雖然已道歉，我仍很難過，因為這事件很可能對其前途有很大影響，會流失很多粉絲，事業及金錢上會有很大的損失。在娛樂圈，一舉一動也有很多人關注，希望大家珍惜自己，珍惜大家給你的支持和愛護。」

家燕姐稱小豬來港宣傳唱片曾與對方見過面，訪問對方時不禁問他是否很辛苦不夠休息，所以黑眼圈很深，對方就答很忙。對於小豬被指忙於玩「多人運動」，她聞言即道：「不要做這些『運動』，不如得閒跳下『抗疫十字步』；否則他的舞功這樣用法，好陰功。」

家燕姐表示設計師特地為她設計傘裙，可在疫情下保持人與人之間距離；她稱很擔心仍身處美國的大女石祐珊，每日視像通話。不過香港疫情開始緩和，她亦很開心，心情好了很多；藝術學校由一月停課至今，希望可盡快復課。

林一峰工作受疫情影響

久未露面的林一峰擔任嘉賓，他說原為了籌備演唱會閉關一段日子，因疫情要延期至明年才舉行，對其他工作也有影響，現階段除了創作，還將自己的歌曲歌詞翻譯成英文，讓外國朋友了解當中意思，並希望將來能輯錄成書，變成教材。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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