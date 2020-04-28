大結局收視達40點除褲跑街 許家傑挑戰楊明被拒

【明報專訊】楊明、許家傑及何依婷等昨日於將軍澳電視城為劇集《機場特警》結局篇宣傳。席間楊明與朱敏瀚重演他劇中和何依婷在梳化上的親暱戲，十分重口味。許家傑稱如果大結局收視達40點，有意偕楊明除褲跑街，卻遭楊明請食檸檬，一口拒絕：「不要搞我。」

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

楊明表示昨晚劇情已證明他無戴綠帽，安安（何依婷飾）的BB是他的。問到若現實發生「綠帽事件」，他會怎樣面對？楊明直言得知當刻實會不開心，但最緊要「除得快，好世界」。話畢，許家傑即送「帽」給楊明戴，他說：「我稍後與楊明會有場對手戲，我覺得他的演繹可問鼎今屆視帝。」許家傑表示如果大結局收視達40點，他便穿泳褲，或者拉埋楊明一起除褲跑街。楊明聞言即拒絕：「一人做事一人當，不要搞我。」

劇透有人要犧牲

許家傑表示今次與楊明合作很開心，大讚對方厲害不用睡覺，他說：「我識他時是有少少肥膏，但愈操愈大隻，很勤力。這套劇我見他由朝操到晚，操完就去開工。他還不吃晚飯，喝杯齋啡便可，好似練仙咁。（你劇中都很健碩？）雖然我無得做機場特警，但見他們操得咁弗，都要抗衡一下，那時算是我人生最弗的時候，弗過選港男時很多。」楊明也預告他劇中不會死，但有一個重心人物會犧牲。

何依婷比堅尼洗車迴響大

何依婷劇中與男友楊明鬧分手，醉酒後疑似跟前度發生關係給「綠帽」男友戴，但何依婷笑稱獲網民「支持」，沒說她衰，她說：「他們在社交平台留言說不是安安的錯，只是飲醉酒，是前度男友的錯。」何依婷表示此類事件現實中不會在她身上發生，因她很少跟前度男友聯絡，她說：「因我覺得同前度分手後，再聯絡會勾起很多回憶，很傷心，而且不同前度聯絡，亦是對現任男友的尊重。」

首次拍劇的何依婷直言沒想到安安一角出街後有如此大迴響，很意外和開心。談到她穿比堅尼洗車一幕獲網民截圖大讚身材勁弗，她說監製很好，該幕特意安排女導演和女PA跟她在公司較少人的地方拍攝，全程得3個女生，所以不尷尬。