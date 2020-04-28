岡村隆史：疫情過後即嫖妓 網民狠批歧視女性 電台公開道歉

【明報專訊】最近演出NHK電視台大河劇《麒麟來了》的搞笑藝人岡村隆史，日前主持深夜電台節目《Ninety-Nine岡村隆史的All Night Nippon》期間，聲稱在新冠肺炎影響下，暫時不能光顧色情場所，因此呼籲聽眾忍耐，待疫情結束後便會有很多可愛女生轉行做性工作者，「大家都要努力儲錢（去嫖妓）呢」，有關言論被網民、前高官及大學教授鬧爆，電台隨即發表道歉聲明。

日本搞笑組合Ninety-Nine成員岡村隆史自1994年起，已跟隊友矢部浩之一起主持電台節目《Ninety-Nine的All Night Nippon》，直至2014年矢部退出，岡村獨挑大樑，節目亦改名為《Ninety-Nine岡村隆史的All Night Nippon》，至今依然大受歡迎。本月23日凌晨，岡村隆史如常主持節目，有聽眾留言問他，新冠肺炎肆虐日本，是否暫時不應光顧色情場所？岡村回答：「現在只能忍耐，套用一句老話，神是不會留給人們無法通過的考驗，我相信疫情一定會過去，屆時便會有好事發生。」

在岡村隆史口中的「好事」，是指部分女性可能受疫情影響生計，被迫到色情場所工作，「我估計在未來3個月，有很多可愛的女生會轉行當娼，所以大家請忍耐一下，努力儲錢」。

如此公然鼓吹嫖妓，當然惹起公憤，網民鬧爆他歧視女性，就連前文部省官員前川喜平，以及大學教授藤田孝典等亦加入批評行列，怒斥岡村言論可恥，令人難以接受。

聲明沒提會否處分岡村隆史

由於事件愈鬧愈大，昨日電台終於發表道歉聲明，承認岡村隆史在節目中的言論「對新冠肺炎和女性尊嚴缺乏認知，如果有聽眾感到不安，我們深表歉意，並對節目製作人員重新教育」，但未有提及會否處分岡村隆史。