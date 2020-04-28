【開箱】紀錄片《Burn with Us》聚焦圍封理大 奧斯卡得獎導演會怎拍？

【明報專訊】「If we burn, you burn with us（如果大火毁滅我們，你會跟我們同歸於盡）」，來自Suzanne Collins的小說《飢餓遊戲》，該三部曲曾搬上大銀幕，金像影后珍妮花羅倫斯飾演主角凱妮絲；這著名對白曾出現在多場社會運動，包括去年的反修例抗爭。片中凱妮絲成為反抗軍的精神領袖，專制又腐敗的都城，卻對她和同志步步緊逼；其中一幕，她在第8區發現都成軍隊轟炸醫院，手無寸鐵的平民無一倖存，凱妮絲由震驚轉化為暴怒。她告誡大家若以為跟都城停火，就得到公平對待，那是欺騙自己，反抗之外，別無他途。她對都城的史諾總統說，「你可以折磨我們，轟炸、把我們的區域燒成焦土，但你看到嗎，火正在蔓延，如果大火毁滅我們，你會跟我們同歸於盡」。

網上免費看

以美國得州奧斯汀為基地的「曱甴工作室」（Cockroach Studios），在官網貼出告示，因應新冠病毒疫情，戲院關閉，旗下電影上映無期，於是把一條長約個半小時的紀錄片上傳Vimeo，於4月10日起免費開放給觀衆欣賞。這紀錄片名為《Burn with Us》，以去年反修例風波為背景；電影的介紹說，2019年11月，香港街道變成市民和警察的戰場，暴力在升級。

根據影視資訊網站IMDB的資料，《Burn with Us》的工作人員好像只有導演Joshua S. Bischof及監製Oliver Gelleni，片尾鳴謝也只多了翻譯的名字。片段從頭到尾沒有旁白，亦沒有任何訪問；有個別航拍鏡頭，但全片相當低成本，事件始末沒詳細交代，只偶爾有字幕打出地點及時間。估計劇組去年11月來港取景，地點包括城大、中大和理大，以及維園和尖沙嘴的幾次遊行，當中又以理大佔較多篇幅，在漆咸道南的警民激戰，看到催淚彈橫飛和水炮車，又附以字幕解釋何謂「手足」，隨畫面更配上緊湊音樂。

零碎而凌亂

未知是否資源所限，不少很重要的新聞片段，都是拍電腦或電視屏幕，看片尾也沒交代來源。偶然捕捉到一些神髓，譬如前一個鏡頭有示威者被催淚煙弄致嚎哭，接着沒多久有大叔向前面的警察高呼「隻揪」，又有一名阿伯說：「溝埋啲大陸公安『恰』我哋香港人。」航拍空無一人的紅隧入口一帶，都是突如其來的神采。臨近尾聲，晚上終審法院外，在牧童笛聲伴奏下，有一群人高唱《願榮光歸香港》後，喊「光復香港，時代革命」口號。鏡頭一轉卻是渡輪上陽光燦爛的維港，導演似乎很喜歡這景象，又坐車到半山再補俯瞰鏡頭，畫外音卻是抗爭的聲音。

全片顯得很零碎，也有點凌亂，警察拘捕示威者的鏡頭幾乎完全不見，市民與警察的衝突因此顯得很不平衡。有網民就質疑此片背後用心險惡；有趣的是，支持警方和政府的網民看見片中的抗爭場面，又繼續謾駡示威者。

紀錄片關乎選擇

幾年前在奧斯卡奪得終身成就獎的紀錄片導演弗德烈懷斯曼（Frederick Wiseman），年屆九旬，作品相當長氣，《紐約巴別塔》（In Jackson Heights）190分鐘，《紐約公共圖書館》（Ex Libris-The New York Public Library）更長達206分鐘，而且跟《Burn with Us》一樣，拍攝風格沒有旁白和任何訪問，卻有條不紊，架構紮實。

懷斯曼在一個訪問中說，他的紀錄片不可能沒偏見，但有些道德義務必須遵守，譬如未經編排和操弄的行動。他說紀錄片在拍攝和剪接的過程中已高度操縱，選擇拍什麽、怎樣拍、怎樣剪，以及如何建構，所有都代表了主觀的選擇，「我手握110小時的片段，只用了4小時，接近零，壓縮的過程代表了一種選擇；怎樣把情節鋪排連貫，也是一種選擇」。懷斯曼指出「道德義務」，就是必須在拍攝期間忠於事情進展的精神，「我的觀點是，這些電影存在偏見及壓縮而成，但很公平」。