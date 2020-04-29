10月底紅館開騷 梁漢文：大家一齊集氣

【明報專訊】梁漢文將於10月在紅館舉行第5次個人演唱會。在新冠病毒疫情下，近月的演唱會不是取消就是延期，昨日梁漢文公布好消息說：「公司通知我，已經定好今年10月尾在紅館開我第5次個人演唱會！如果疫情一直轉好，我會唔會係香港第一個歌手在紅館開番演唱會呢？大家同我一齊集氣！10月尾生活回復正常，我們於紅館相見！咁開心一定要慶祝吓，所以我決定食爆佢！哈哈哈！」

「有半年時間操fit」

鏡頭一轉，梁漢文去「掃街」，吃墨魚、生腸又大啖咬炸雞髀。被問及有信心疫情在演唱會前退卻？他說：「相信不是我一個人對疫情有信心，全世界都要對疫情抱有信心，每一個人都希望可以過回正常生活。所以我咪叫大家一齊集氣，望香港日日零感染。當然公司都做好兩手準備，如果到時疫情真係大爆發，就會另有安排。」他又稱大家應該抱正能量繼續生活，不可以因疫情就世界停頓了。當初公司跟他商量入紙紅館時，他也贊成，「行咗先、做咗先，咁紅館又批咗，就當一切正常，努力籌備一個精彩騷給大家，等疫情過去」。他稱暫時一切未定，只定了檔期，稍後開會籌備並要錄新歌，他還有半年時間操fit。

娛樂組

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