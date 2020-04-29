熊黛林自認虎媽 教孖女惡過老公

熊黛林與老公郭可頌的孖女已兩歲大，好可愛。（網上圖片）

【明報專訊】熊黛林（Lynn）昨日到商台接受訪問，她透露受疫情影響，新年後甚少出街，最多帶孖女去公園玩，朋友之間的聚會完全沒有，「因為孖女仲細，驚她們受感染。（有沒有扭計？）沒有，她們有伴，我買兒童動畫教科書給她們學習，又買了玩具，時間都好快過。（可有爭玩具？）有，還開始打交，次次都是妹妹爭贏。她們雖然剛滿兩歲，但妹妹高啲，又肥嘟嘟，像3、4歲小孩，希望妹妹不要太高，很難買衫的。（家姐可以著妹妹的衣服？）我不想家姐執妹妹的舊衫，會買一式兩件」。Lynn自認是虎媽，教小朋友惡過老公，會跟她們講道理，「最搞笑我打妹妹手板，家姐會走來撥火說『曳曳，打打』」。

上周孖女兩歲生日，Lynn帶她們到影樓影相留念，孖女有媽媽的風範，面對鏡頭一點不怯場。Lynn透露孖女今年9月便入讀學前班。問她可擔心疫情影響，未能如期開學？她說：「希望可以，現在幾好，已連續數日零確診，希望所有人健康。」

疫情下放棄到內地工作

至放她何時全面復工？Lynn表示未知，透露之前獲邀到內地工作，但一來一回要自我隔離28日，所以婉拒了，「疫情沒辦法，不過每日在家對住孖女做同一樣東西，有點悶，要出來放鬆一吓，所以今次出來做訪問很開心」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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