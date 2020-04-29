周顯揚杜致朗「疫市」求變 電影網上放映成趨勢

周顯揚（左）與杜致朗（右）透露新片網上播映反應不錯，首天推出已登上熱播榜首。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】由韓庚主演、周顯揚執導、杜致朗監製的電影《我們永不言棄》，受新冠病毒疫情影響，在全國影院停業抗疫情况下，取消原定3月的上映期，投資方寰亞改變策略，安排該片上周（4月20日）於愛奇藝視頻網絡作超前點映，「疫市」中找新出路。

內地電影《囧媽》最先改於網絡推出，惹起戲院商爭議，擔心影響電影運行生態。杜致朗稱電影產業需要新陳代謝，現在戲院關閉中，增多渠道推出影片是好事，多了形式播戲，不代表不能並存。

睇好香港戲院發展

從影20年的周顯揚對事件作兩面睇，他說：「我深愛電影，對戲院有感情，當然希望大家入場睇戲，但世界變化緊，在疫情下，連奧運會都不開，演唱會都變online，我認同需要應變，有些戲拍完好幾年，有渠道令電影運作循環，基層電影工作者就有工開。」他又說：「我聽到一大堆戲排緊網絡推出，電影院的確有些變化產生了。美國好多文藝片、劇情片放晒去網絡，入戲院的片種都是大電影，刺激官能，如超級英雄、動畫及恐怖片。」

他睇好香港的戲院發展，並說：「香港跟美國不同，美國被大數據主導，香港不會拍到Marvel片種，反而有空間給新一代，只要有創意、夠叻仔就能跑出。」

撐港產片不死

有人曾經狠批港產片步向滅亡，周、杜力撐香港電影不死，周顯揚說：「我死，香港電影都未死。當年電視發明，已話電影會死，97年Internet開始發達又話電影死，又未死。好多後生仔有好多想法，觀眾又鍾意睇不同口味，戲院重開慢慢會復蘇。」杜致朗堅信好東西不會消失，現在電影業有起伏，大家學應變、沉澱做創作。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜