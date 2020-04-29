《Good Casting》首播收視高開

【明報專訊】韓劇《7級公務員》崔江姬、《來自星星的你》柳仁英及《愛的到來》金志映合演SBS電視台新劇《Good Casting》，前晚首播首視報捷，香港觀眾可透過影視串流平台Viu同步收看。

《Good Casting》講述韓國國情院挑選3名「大媽」擔任特工，變身卧底潛入某大企業，負責調查企業技術外泄的貪污案。首集講述身手不凡但性格衝動的崔江姬，為了獲得證據，不惜淪為階下囚，並跟獄中囚犯大打出手。她完成任務後，獲悉即將要跟兩位經驗不足的「大媽」合作，對此深感不滿，可惜不獲上司理會。原來3年前崔江姬因為不服從上司指令，擅自追捕犯人，連累組員遭人殺害，而該組員生前的未婚妻柳仁英，正是「大媽」特工組成員之一，她們在互不了解的情况下，正式展開任務。

《Good Casting》首集上下兩部分，收視率錄得9.5%及12.3%，成為同時段劇集冠軍，至於它的競爭對手、丁海寅與蔡秀彬合演《一半的一半》，前晚播出第11集，收視率只有1.05%，跌至開播以來新低。該劇被指收視低迷，由16集縮減至12集。昨晚播出結局，未知收視能否回升？