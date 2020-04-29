《星戰外傳》列斯阿曼家人染疫亡

【明報專訊】新冠病毒肆虐全球，多個國際影壇盛事包括康城影展、紐約電影節等均宣布延期或取消，由金像影帝羅拔狄尼路（Robert de Niro）創辦的Tribeca電影節將與串流影音平台YouTube合作，由5月29日起舉行一連10日的「We Are One: A Global Film Festival」全球電影節，屆時將會透過YouTube播出康城、柏林、威尼斯、紐約、東京、悉尼、多倫多、辛丹斯及Tribeca等電影節提供的新舊作品，免費讓全球影迷一同欣賞。不過，大會亦呼籲觀眾主動捐款予世界衛生組織（WHO），攜手抗疫。

事實上，新冠疫情不單嚴重影響各地藝人的生計，就連他們及家屬的性命亦受威脅。曾演《俠盜一號：星球大戰外傳》及《毒魔》的37歲英國男星列斯阿曼（Riz Ahmed），日前接受訪問時，自爆「疫情已經令我失去兩名親人，希望他們跟所有患者都不會白白犧牲，讓我們重新站起來，建構一個更美好的未來」。

提起《星戰》，為向居家隔離的粉絲提供最佳娛樂，串流平台Disney+宣布提早兩個月、即下月4日率先透過網絡播放《星球大戰：天行者崛起》，有關消息令全球星戰迷興奮不已。