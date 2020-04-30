謝東閔自責忙工作忽略女友 「偷食」朱智賢6講「對唔住」

【明報專訊】33歲朱智賢日前被爆背着男友謝東閔搭上34歲有婦之夫黎振燁，兩人在車廂密會偷食蛋糕成為熱話。「偷食」事件曝光後，黎振燁與朱智賢被網民鬧爆「賤男」及「姣精」，形象插水。被冠以「小三」之名的朱智賢潛水多天後，獲謝東閔原諒，昨午陪同她舉行記者會公開道歉。朱智賢連講6次「對唔住」，向事件中受傷害及愛惜她的人道歉。謝東閔維護女友稱是一時迷失，還自責忙工作忽略她。朱智賢之後接受無綫訪問，聲淚俱下歸咎自己抽離不到角色，希望大家給她機會。至於黎振燁，傳正懷孕8個月的黎太拒絕出鏡幫他解畫。

傳黎太拒絕出席記者會

朱智賢被指與2016年香港先生冠軍黎振燁拍劇《食腦喪B》戲假情真，後者傳有意為她離婚，拋棄臨盆在即的太太。昨日有傳無綫安排這對「偷食男女」各自由黎太及謝東閔陪同出席記者會，希望透過認錯化解事件，但有傳黎太拒絕，結果昨午的記者會，只有朱智賢與謝東閔。兩人之前從未承認情侶關係，今次謝東閔首次以男友身分出現，陪朱智賢交代，記者會不設提問，兩人全程閃現7分鐘。

讚女友勤力 盼畀機會反思

記者會昨日下午4時45分開始，無綫嚴陣以待，派出數名公關，還有兩人的經理人及高層樂易玲，無綫亦在社交網站做直播，現場逾半百傳媒。謝東閔與朱智賢身穿一黑一白服飾，先企定合照約2分鐘，神情凝重。朱智賢素顏面色灰白突顯殘樣，不時哽咽索鼻，樣子可憐。由謝東閔先發言，他眼泛淚光語帶哽咽說：「我今日決定企出來陪佢出席記者會，我都擔心佢承唔承受到呢種壓力，佢將件事來龍去脈講畀我聽，我亦知道所有嘢，現階段我會陪住佢走過呢一關，可能其實佢一時有啲迷失，我自己都有少少責任，可能我成日掛住工作，疏忽咗佢，我想講佢係好勤力演員，大家畀機會佢反思，將來繼續畀心機工作。」他言語間暗示已原諒女友，兩人不時深情互望，朱智賢又捉實謝東閔隻手，十指緊扣。

朱智賢歸咎抽離不到角色

到朱智賢交代時神情嚴肅，先後說了6次「對唔住」，「我要講的係對唔住，我令大家失望對唔住。（停了幾秒兼抿嘴），我知自己做錯，我對唔住惜我的人，我對唔住畀機會我的人，我辜負咗你哋，辜負咗公司，喺呢度我想同喺呢件事受傷害的人講聲對唔住，真心對唔住。」之後兩人起身離開，其間謝東閔輕搭女友膊頭予以安慰。問朱智賢有無向黎振燁太太道歉？有無聯絡黎振燁？她都沒有回應。

兩人之後接受無綫訪問，朱智賢自揭今次事件因抽離不到角色，她說：「我覺得自己唔係一個專業演員，因為拍劇而導致𠵱家咁樣，自己經驗唔夠，演戲經驗唔多，唔夠專業，搞到今時今日，覺得自己抽離唔到角色，同埋好多謝Brian（謝東閔）呢段時間陪住我，佢承受咗好多，佢畀我更難受更加痛苦。」朱智賢邊說邊用紙巾拭淚。

淚流滿面稱對家人唔住

當她提到令家人擔心時，更淚流滿面說：「我最想同家人講對唔住，唔想因為我自己的事影響到家人，我記得我即時傳短訊畀我爹哋，我驚影響到佢，唔想家人畀人講閒話，我唔想因為我一人的事，影響到身邊人，同埋我想同劇演員及監製講對唔住，因為我唔專業，我會連累到大家，我以後會做返好啲，希望大家畀機會我。（會否忟憎自己犯這個錯失？）我真係好後悔及內疚，我都接受唔到自己犯呢個錯。」謝東閔被問如何支持女友說：「佢唔使工作時，會陪佢多啲，其實呢段日子都唔易過，佢受出面好多壓力，希望呢段時間陪佢走過呢個階段。」

網民由同情到覺得謝東閔蠢

不少網民之前同情謝東閔，但對他仍能原諒朱智賢說接受不到，覺得他好蠢。不過亦有支持他，說是好男友。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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