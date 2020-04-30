過來人馬國明寄語謝東閔：靠自己

【明報專訊】馬國明（馬明）、胡鴻鈞、黃智雯、劉佩玥、譚凱琪等主演無綫劇集《降魔的2.0》下星期一首播。為配合劇中的士司機角色，馬明親自駕駛的士現身，胡鴻鈞則乘坐另一部的士分開出場，眾人一齊抹車以示齊心抗疫。

自覺艷福無邊

新劇後期製作需時，馬明期待出街已久。他引述監製和編審稱，故事應分成3部曲，可能有機會拍第3輯；同時又預告跟劇中女角劉佩玥、譚凱琪及鄧佩儀均有親密鏡頭，自覺艷福無邊，形容其中一幕與譚凱琪吊威也拍戲，場面浪漫淒美，笑言此劇老少咸宜，毋須加激情牀戲，是他自《談情說案》相隔多年後，最多親密鏡頭的一部。

對於謝東閔女友朱智賢背他與人夫黎振燁暗中交往一事，有網民稱謝東閔是「馬明2號」。馬明回應：「我沒有留意這稱號，但我開廠也知發生什麼事。人家的事我不回應，留給當事人去解答，或等公司安排。」有沒有過渡期心得可分享？「靠自己，他都這麼大個人。我與他都熟，合作過多次，印象中他是一個開朗的人，應該沒問題；而且男人大丈夫，感情事不是最重要，男人有好多事情要兼顧。」

抗拒刻意介紹女仔

對於網民重提4月就是發生「安心事件」一周年，馬明稱早已回應過，而且事件已發生很久，不應再怪責任何人，當事人亦已處理好，大家都沒事，加上感情事無分對錯。馬明對再拍拖隨緣，承認有朋友想介紹女仔，但他對刻意介紹有少許抗拒。他強調如將來拍拖不會隱瞞大家，若見他與女仔食飯不要驚訝；記者反指食蛋糕才驚訝，他笑言不懂回應。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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