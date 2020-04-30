不滿被指以母親病重求饒 羅志祥發聲：我媽身體很健康

潛水多日的羅志祥（右），於微博再發聲請網民不要再攻擊他的媽媽（左）。 （網上圖片）

【明報專訊】羅志祥（小豬）被舊愛周揚青爆出軌惡行，形象破產，演藝事業亦受影響。有傳他之前公開向周揚青及曾被他欺騙的女生道歉，是藉此要求周揚青不要公開證據，並曾提及家人健康問題。

日前有指羅媽媽接受訪問說嬲周揚青撕破臉想毁掉小豬，令很多網民到羅媽媽的微博鬧她沒有資格不滿。

羅媽沒接受任何訪問

對於有傳羅媽媽病重，小豬昨日忍不住再次更新微博，澄清媽媽好健康及沒有接受傳媒訪問。小豬說：「不好意思，我還是想要澄清一下，我媽媽身體很好，很健康，沒有重病，還有之前我媽媽根本沒有接受過任何媒體的訪問，也沒發過任何言，請不要再攻擊我媽媽了，謝謝大家。」

再多4名「豬女郎」

小豬日前赴深圳接受14天隔離，為工作做準備，昨日隔離期滿，他的動向備受關注。原本他要錄影節目，但傳工作取消，他會低調飛回台灣，或飛往其他地方繼續隔離14日避風頭，亦有指他可能在深圳多留幾天，再作打算。

昨日亦有報道指周揚青的上海閨密爆料，指除「蝴蝶姐姐」愷樂外，還有4名「豬女郎」，包括Popu Lady成員吳昀廷（寶兒）、Twinko成員篠崎泫、網拍女模張香香，以及空姐Rita。不過周揚青已在微博發聲︰「關於這件事我不想再說任何，我也沒有這樣的閨密。」張香香與Rita也在社交網澄清，與事件無關。

娛樂組