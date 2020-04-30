葉家寶搞網上抗疫騷 欲邀黃貫中夫妻檔唱《真的愛你》

【明報專訊】影音使團創世電視昨日聯同「香港藝人之家」成員韓馬利、施熙瑜和丁樂鍶等在觀塘派口罩和消毒用品給市民。影音使團負責人葉家寶表示今次已是第10次派抗疫用品，雖然疫情有緩和迹象，但防疫意識仍然不可掉以輕心，會繼續到各區派抗疫用品。

葉家寶透露影音使團於5月9日在網上舉行「疫境同行 真的愛你音樂會」，到時演出歌手有關心妍、林沖、巫啟賢和有「泰國小鄧麗君」之稱的朗嘎拉姆等。音樂會下午3時30分開始，約個多小時，他說：「因為以『真的愛你』為主題，正聯絡黃貫中，看他能否和太太朱茵或Beyond成員來演唱《真的愛你》。」翌日（5月10日）會舉行「疫境同行 真的愛你佈道會」。

韓馬利盼限聚令不再延期

韓馬利有份參演的無綫新劇《解離日記》預計5月開工，她飾演護士長，主要戲分在醫院，但受疫情影響，醫院未能借出拍攝，要搭景。

她的跳舞學校因「限聚令」停業近一個月，「限聚令」結束便會復課，她說：「很多學生傳短訊問我幾時復課，我叫他們乖乖遵守規矩留在家中，我當然不希望限聚令再延期，但為大家安全也沒辦法。（損失多少？）不敢計，最重要可以再開，大家有工開，明天會更好。」

記者：柯美