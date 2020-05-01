不評論偶像私生活 姜濤：只喜歡舞台上的小豬

【明報專訊】姜濤昨日21歲生日，到商台宣傳新歌《蒙著嘴說愛你》，工作後跟家人慶祝，生日願望是新歌大受歡迎和疫情盡快過去。他去年生日與粉絲開派對慶祝，今年因疫情影響，唯有借新歌表達對粉絲的心意。他說：「最近發生很多不開心事，加上疫情人人要戴口罩，令大家有隔膜，講不出心底話，所以想用首歌當禮物送給粉絲。」

從未向女生講「我愛你」

新歌內容有關表愛意，性格怕醜的姜濤承認不夠膽，從未親口向女生講「我愛你」或「我鍾意你」，因不知對方心意且欠缺自信。將來如遇到心儀對象會試試，「遇到對象點都講一次，一生人不講一次會遺憾，但不會經常講『我愛你』，如對方有要求，一年講一次就夠，否則不珍貴」。

姜濤多年偶像羅志祥（小豬）最近被前女友爆其私生活極不檢點，他稱人家私事，自己不了解不便評論。他沒正面回應對偶像行為可感失望，「我只是喜歡舞台上的小豬，私下大家不是朋友，沒有接觸，不了解他的感情事；而且一日未確定發生什麼事，我沒有特別意見」。姜濤稱視小豬舞台表現為學習榜樣，而他本身感情經歷不多，不懂評論會否將他的事引以為戒。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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