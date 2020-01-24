駕駛小型飛機屢出事 遭FAA調查 77歲夏里遜福險釀空難

【明報專訊】《星球大戰》男星夏里遜福（Harrison Ford）年屆77歲，依舊熱愛飛行，即使曾發生墜機意外身受重傷，但仍無阻他衝上雲霄的決心；據報道，4月24日他又駕駛小型飛機，因聽錯指揮塔指令，錯誤橫越跑道，當時正有另一架機準備降落，險釀成意外，美國聯邦航空管理局（FAA）已介入調查。

夏里遜福上周五駕駛雙座位的小型飛機，在洛杉磯地區的霍桑機場行駛，當時另一架飛機正準備降落，夏里遜福卻錯誤橫過跑道，據悉兩機相距大約3600呎，FAA正調查事件是否涉及人為失誤。

為聽錯指令道歉

夏里遜福其後向傳媒發聲明承認聽錯了指揮塔透過無線電發出的指令，但強調沒發生任何碰撞，而且事件中沒有人受傷。

娛樂網站TMZ取得聲稱是當時的無線電對話，估計是指揮塔人員叫夏里遜福等待，囑咐他要聽指令；夏里遜福表示非常抱歉，他朝相反方向操作。

曾兩度發生意外

曾演出《星球大戰》及《奪寶奇兵》系列的夏里遜福險釀空難早有前科。2017年2月，他駕駛小型飛機準備降落加州機場時，誤把滑行道當成跑道，結果幾乎撞向一架載滿116人的波音737客機；當時FAA亦表明會調查事件，若證實他犯錯，將面臨吊銷機師執照的處分，但他最後過關，力保執照不失。

2015年，他駕駛古董訓練機時，因引擎失靈被迫急降在加州聖莫尼卡一個高爾夫球場，雖然意外造成其頭部重創兼手臂骨折，卻無阻其「飛行夢」。

據悉夏里遜福是飛行發燒友，早在念大學時參加飛行訓練班；1980年代，已考獲駕駛飛機和直升機執照，飛行經驗相當豐富，又收藏多架小型飛機及直升機。