新劇演拆彈專家 黃智雯狂操上半身

【明報專訊】黃智雯昨日到商台宣傳劇集《十八年後的終極告白》和下周播出的《降魔的2.0》，她表示在無綫多年，未試過兩時段劇集都有份演出，最近忙為兩劇宣傳外，下周又要為新劇《刑偵日記》開工。她為了《刑》劇給觀眾耳目一新感覺，之前開始操肌。她說：「劇中飾演拆彈專家，真實制服重近80磅，雖然我那套已經減了少少磅數，但亦不輕，又要跑來跑去，需要大量體能。我還會著小背心，所以訓練集中在上半身。（可有操出馬甲線？）快邁向成果。」她很開心在新劇中與惠英紅合作，「我沒跟小紅姐合作過，有壓力但期待，不敢說跟小紅姐切磋演技，會默默地向對方學習」。

黃智雯在《刑》劇中是拆彈專家，她的好友謝東閔被女友朱智賢背叛，可有教他怎「拆彈」？黃智雯說：「事件發生後，我作為謝東閔朋友沒過問，因講太多都幫不到件事，感情事留待他們自已決定，我會在背後支持他。（謝東閔被網民稱為『綠帽俠』，會否戥他不值？）成年人的感情事，交由他們自己處理好了，作為朋友會支持和鼓勵他，知道他目前需要時間處理，待事情過後才約食飯敘舊。」

記者：柯美

攝影：孫華中

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