《夫妻的世界》金喜愛再陷危機

【明報專訊】金喜愛、朴海俊及韓素希合演韓國有線頻道JTBC新劇《夫妻的世界》，上周播出第10集，收視升至22.9%，刷新開播以來最佳成績之餘，本周更有望打破同台《天空城堡》結局錄得23.7%的最高紀錄。為了催谷收視，劇組昨日趁播出第11集之前，搶先公開最新劇照及預告，提到金喜愛為了協助「線人」沈恩宇逃離「暴力男」李學周的魔爪，於是送她到火車站，準備離開高山市，可惜最終還是功虧一簣，難怪金喜愛流露一臉惶恐，更不知自己亦將陷入另一場危機。

李敏鎬無力抱起金高恩

另一方面，李敏鎬與金高恩合演SBS電視台新劇《The King：永遠的君主》，昨日發放第5集劇照及幕後花絮片段，上集講到飾演「大韓帝國」皇帝的李敏鎬，帶着扮演「大韓民國」女警的金高恩穿越平行時空；從劇照可見，金高恩穿著浴袍現身王宮，身旁還有老牌女星金英玉飾演的尚宮。眾所周知，鏡頭前的李敏鎬高大威猛，扮演「大韓帝國」皇帝更是英偉不凡，原來在鏡頭後卻是另一模樣。從幕後花絮片段見到，劇情交代李敏鎬抱起金高恩上白馬，似乎是要帶她返回「大韓民國」，不過，李敏鎬始終未能完成此動作，最後要由工作人員從旁協助，難怪他笑得尷尬。