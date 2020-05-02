【開箱】《誰是被害者》台版「法證先鋒」 尋找與惡的距離

【明報專訊】影視串流平台Netflix進軍全球，不止要稱霸英語市場，西班牙語劇《紙房子》近年大受歡迎，韓劇亦推出一連兩季的《屍戰朝鮮》；華語市場方面，台灣製作的《誰是被害者》剛於4月30日上架，全劇合共8集。

改編自小說《第四名被害者》

《誰是被害者》改編自台灣作家天地無限的小說《第四名被害者》，製作人湯昇榮5年前買下小說版權，兩年後開始籌備劇本。原著小說的主角是記者，當時湯昇榮正在拍去年大熱的台劇《我們與惡的距離》，也是以傳媒為故事核心，他曾叫編劇多考慮；蒐集資料期間，編劇團隊找到關於科學鑑證的一句話：「當你活着時，沒人關心你，沒人在乎你，可是當你死了，連DNA都要把你查出來」；他們開始從科學鑑證方向發展劇本，《誰是被害者》遂有了雛形。

有關法證題材，歷來多不勝數，港劇也不缺，無綫就拍了一連4輯《法證先鋒》，《誰是被害者》有什麽特別之處可突圍而出？

故事講述患有亞氏保加症的鑑證官方毅任，在一宗詭異命案發現關鍵證物，涉及失聯多年的女兒，為隱瞞警局同事並私下查出真相，他利用鑑證知識，誤導經常合作的火爆刑警趙承寬，同時與掌握重要線索的女記者徐海茵聯手調查。此劇的文字介紹說：「方毅任終將發現，能讓真相水落石出的，不是他最擅長的鑑證知識，而是遺失已久深藏未露的情感……」或許可想像此劇雖撥入懸疑查案類，但不會單純地描述如何破案。

有缺陷的專業人士

編劇近年為創新也許已想破頭，所以有缺陷的專業人士，會成為主角的特點，譬如先後拍成日劇和美劇的韓劇原創《好醫生》，主角就是一名醫術高明的自閉症患者。《誰是被害者》的方毅任亦一樣，患有亞氏保加症的他，十分專注，觀察力極佳，精通科學鑑證，卻有性格缺陷；第一集他在課堂上被同學整蠱，迅速就找到「元兇」，老師趁機勸導他，不要只從證據埋首，還要知道背後的原因。一個亞氏保加症患者，完全不信任別人的辦案能力，不善社交，在警局大部分人都覺得他很麻煩，人際關係欠佳，孤獨一人。

此劇開首不錯，留下很多謎團待解，包括第一宗命案被溶屍的死者，可能不是最初警方估計的女歌手；到第2集又出現另一宗燒屍案，死者容貌同樣殘缺得難以辨認。當方毅任發現失聯多年的女兒指模出現在案發現場，成為嫌兇，他設法找出真相；到底父女倆為何分開？女兒何以淪落歡場？都需要在餘下集數尋找答案。

除了方毅任，女記者徐海茵是另一主要角色，其中一名警察是她的線人；為搶獨家新聞，她不擇手段，可以裝溫情，又能板起臉孔恐嚇威脅別人，相信之後會對這角色有更深入的交代。另外劇中經常針對方毅任的老差骨，脾氣暴躁，滿身江湖味，估計亦佔戲頗重；三人應該就是破案的鐵三角。

張孝全許瑋甯再度合作

飾演方毅任的張孝全和扮演徐海茵的許瑋甯，繼《醉後決定愛上你》後相隔10年再次合作；前者為了應付亞氏保加症患者的角色，相信下了不少工夫蒐集資料和在觀察病患，看得出他設計了連串小動作，不曉得往後能否連戲。至於拍了幾集恐怖片《紅衣小女孩》的許瑋甯，有「鬼后」之稱，今次演「廢話少說」的記者，早不是以前偶像劇年代的花瓶，正如張孝全在訪問中所說，「她演出更純熟，也充滿自信」。

《誰是被害者》監製曾瀚賢接台媒訪問時說，這次與Netflix合作，導演與製作團隊都很清楚，競爭者來自世界各地，所以作品必須精準，而且與現實社會接軌，才容易讓觀衆產生共鳴；製作人湯昇榮以今年在奧斯卡贏得最佳電影等4項大獎的韓片《上流寄生族》為例子，「在講韓國，但全世界的人都懂」。