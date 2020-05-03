當年與太太拍拖想念張曼玉 關禮傑靠做運動抽離角色

【明報專訊】關禮傑在剛播完的無綫劇集《機場特警》飾演型爆Man sir，有情有義，劇中壯烈犧牲一幕令網民惋惜。他當年在《新紮師兄》飾演柔弱「好姐」，亦令觀眾留下深刻印象，跟充滿男人味的Man sir成強烈對比。關禮傑入行38年完全零緋聞，他近日受訪自爆當年拍《新紮師兄》時會想念張曼玉，但拍完便會專業地抽離角色。他在內地拍戲面對狂蜂浪蝶會主動拒絕，並叫太太來「監場」。

58歲關禮傑接受車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》訪問，談到他的演藝生涯及多年來零緋聞的秘訣。他回想第一部演出劇集是《萬水千山總是情》，飾演汪明荃與謝賢（四哥）的兒子。他表示當時導演杜琪峯要他飲奶茶時，做出憧憬未來的表情，結果他拍了10次都做不到，兩名前輩無出聲，他好緊張阻着大家收工，只怪自己不長進。他坦言當年在藝員訓練班，對於角色掌握不及梁朝偉和周星馳。

感激梁朝偉幫助完成喊戲

關禮傑之後演出機會少了，眼見其他同學慢慢走紅，令他妒忌又自卑。直至他執二攤在《新紮師兄》演「好姐」一角，他好感激那時梁朝偉用身體語言及實際行動幫他完成一場喊戲，讓他上到一個位置。劇中他要愛上張曼玉，他讚張曼玉十分聰明，拍劇易上手，又願意醜化自己做四眼妹。他當時正與太太拍拖，坦言間中會想念張曼玉，但拍完劇便會專業地抽身，方法是做運動。他於1995年因去新加坡拍劇觸怒無綫，並跟他解約。歐陽震華（Bobby）經常拿來開玩笑，「Bobby話好彩因我離開TVB，他才有機會上位」。

關禮傑被封「美魔男」，他笑稱好貪靚，喜歡穿休閒服，看起來較年輕。他零緋聞，最重要給太太安全感和信任感。

拒絕狂蜂浪蝶零緋聞

關禮傑透露在內地拍戲會有狂蜂浪蝶，但他不會畀機會自己或對方，會主動拒絕，同時叫太太來。他稱女人好敏感，有什麼風吹草動一眼就知。這些情况多年來一定有，對方見到他太太出現，慢慢就會走。今年是他們結婚30周年，關禮傑希望與好多見證他們這段婚姻的朋友食一餐飯，如兩個女都在身邊就最好！他平日會用小動作冧太太，因太太說送花不環保，他就會突然送她一支花，她會好開心。

關禮傑說到兩個女兒，稱她們對娛樂圈興趣不大。他對演戲的那團火亦沒有以前旺盛，但愛演不同角色的欲望不減。

娛樂組