邵仲衡幫襯食店不分顏色：最緊要好味

【明報專訊】邵仲衡與莊端兒昨日做一小時店長義賣食品。問兩人會否因政見叫朋友幫襯「黃」或「藍」的食店？莊端兒表示一直有這樣做；邵仲衡說沒這樣區分：「我會分合理和不合理，睇食物好味與否，不好味，什麼店都是嘥氣，不應為政治理念去幫襯，我會睇品質。」

莊端兒有潔癖不會車廂進食

莊端兒在疫情下多了時間下廚，被邵仲衡笑她現在是「煮婦」。莊端兒笑言想為男友下廚，可惜現在沒有。邵仲衡說：「你下廚時記得叫我。」不擔心傳緋聞？他笑說：「我們是好朋友，是絕緣的。（可試過與朋友在車廂食蛋糕？）我沒試過，亦沒這嗜好，我睇新聞都笑咗出嚟，或者專登去車廂扮一次食蛋卷。」莊端兒自稱有潔癖，很少在車廂進食。

邵仲衡已為ViuTV新劇開工，跟張可頤飾演夫婦。他首次與張可頤合作，說自己是對方的影迷，在內地工作時，常看她演出的電視劇，稱張可頤當年是他們這些「麻甩佬」的女神，很開心現在與女神合作，更透露劇本寫他們有場咀戲。疫情下有親密接觸要做足安全措施？他說：「到時可能借位，一切以健康、衛生為前提。」

記者：柯美

攝影：孫華中

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