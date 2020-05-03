【開箱】《驚天營救》雷神獨闖龍潭 含淚演繹另類父子情

為了拍攝飛車場面，導演森夏基富把自己縛在車頭，夠拚命吧？

【明報專訊】新冠病毒疫情影響全球經濟，影視串流平台Netflix成為間接得益者，據首季公布業績顯示，全球付費訂戶急增逾1500萬人，比該公司預期高出一倍。由Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》導演羅素兄弟（Russo Brothers）擔任編劇兼監製、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）主演動作片《驚天營救》（Extraction）剛於Netflix上架，新舊訂戶都可先睹為快。

黑市僱傭兵經歷喪子之痛

《驚天營救》講述基斯漢斯禾夫飾演一名黑市僱傭兵泰萊，由於受到小兒死於淋巴癌的悲劇困擾，靈魂早已掏空，明知接受印度毒梟兒子奧維遭敵人綁架的拯救任務，後果必定九死一生，他都欣然答應，獨自展開「自殺式」救人行動，頗有一命換一命的感覺。

雖然泰萊抵達孟加拉後，同時受到當地毒梟和奧維父親手下的雙重夾擊，令他疲於奔命，然而救出奧維後，二人在逃亡過程中，卻培育出另類父子情誼——奧維彷彿填補了泰萊的心靈空虛，泰萊亦讓奧維嘗到父愛的滋味。面對千軍萬馬，泰萊誓死保護奧維，即使最終只有一人能夠平安返回印度，他都在所不計。

基斯漢斯禾夫主演前作如《雷神奇俠》、《復仇者聯盟》、《黑超特警組：反轉世界》及《白雪公主之魔幻復仇記》等，角色大都流於片面，粉絲看到他的健碩身材和俊俏臉孔，已覺值回票價，從未對他的演技有過分期望。《驚天營救》同屬動作片，編劇羅素兄弟刻意加入親情元素，其中一場基斯含淚向扮演奧維的印度童星Rudhraksh Jaiswal憶述喪子之痛，頗令人對他刮目相看。

由肝膽相照到短兵相接

除此之外，戲中基斯跟《怪奇物語》男星大衛夏巴（David Harbour）的軍中兄弟情誼，雖然短暫亦頗堪回味。話說泰萊遭孟加拉黑白兩道圍剿，只好向身處當地的好友賈斯帕爾求助，原本以為彼此肝膽相照，事實卻是友情已經變質，在忠義兩難全的情况下，最後只好兵刃相見。

羅素兄弟表示，泰萊與賈斯帕爾亦敵亦友的關係，正好為《驚天營救》帶來開拍前傳的可能性，究竟二人當年在軍中發生什麼事？泰萊對賈斯帕爾有何救命之恩？都是值得討論的題材。

另一方面，《驚天營救》結局是喜是悲？無謂在此揭穿，值得一提的是，奧維重返印度之後的心理改變、刻意模仿泰萊的舉動，以及迷糊間彷彿看見泰萊身影，都似為電影埋下續集的伏筆，試想像一個印度毒梟的接班人，跟身手超凡的黑市僱傭兵，如果兩者合作，能否改變黑道秩序？實在令人好奇。

12分鐘肉搏戲一鏡到底

《驚天營救》是Marvel電影動作指導森夏基富（Sam Hargrave）首次執導的作品，他23歲開始擔任美劇《狙魔人》特技替身演員，參與《復仇者聯盟》系列期間，跟基斯結成好友，當他決定做導演，基斯義不容辭上陣，更兼任監製一職，果然有義氣。

森夏基富利用拍攝科幻片的經驗，應用在動作片之上，完全沒有違和感覺，《驚天營救》其中一場12分鐘「一鏡到底」肉搏戲，基斯一邊擺脫孟加拉軍警的包圍，一邊應付印度毒梟手下的追殺，二人更由樓上打到落地下，直至有人被車撞倒為止。觀眾明知這場戲經過電腦特技和剪接而成，乍看卻似毫無破綻，充滿官能刺激。