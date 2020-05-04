周柏豪期待囡囡開聲叫「爸爸」 楊千嬅留家抗疫：最冧與老公煲劇

【明報專訊】東華三院《LOVE actually LIVE actually抗疫慈善音樂會》前晚網上直播，為香港人、醫護人員打氣。大會為避免人流聚集，部分參與演出歌手分時段到場錄影，音樂會所籌得善款撥捐東華三院抗疫援助計劃。網上音樂會由前晚9時至昨日早上，大會播放平台有接近80萬人次收看。楊千嬅在疫情下增重10磅，自爆因留家抗疫，跟老公丁子高增加摩擦，但也有溫馨的時候。周柏豪有工作在身，每日也心急收工回家湊女，期待5個月大的囡囡開口叫「爸爸」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

前晚在網上音樂會亮相的歌手有容祖兒、楊千嬅、梁漢文、周柏豪、蔡一傑、梁詠琪、薛凱琪、鄭融、許廷鏗、陳柏宇、姜濤等。容祖兒打頭陣現身熒幕，唱出歌曲《Be True》，透過網上連線跟17名小朋友合唱。陳柏宇與囡囡Abigail的父女檔在家中表演好搞笑，囡囡初時乖乖唱了句英文兒歌，陳柏宇拿着香蕉扮咪，在囡囡陪同下唱《金草莓》，Abigail卻跑出鏡頭外，他無奈攬住愛犬繼續唱歌。

千嬅教仔做功課大壓力

楊千嬅演出前接受訪問，透露留家抗疫期間體重增了10磅，尤其早陣子在家自我隔離，每天早上教兒子Torres做功課，感到做媽媽壓力大，「溫書忌親人，真的很容易忟憎，不過加深了解兒子，所以我要學煮食平衡生活」。她入廚學藝也是為兒子，皆因Torres說其他同學的飯盒，都是同學媽咪親自整，問她點解沒整飯盒。千嬅說：「我不可以用忙做藉口，要學基本求生技能，我煮出來的他都食晒，應該都接受啦！最近也多了跟家人、朋友傾偈，大家互相鼓勵、支持。」

半夜12點老公叫執屋

不少夫妻因留家抗疫反而摩擦頻生，千嬅認為很正常，她笑說：「我都會走位，就快爆就閃，整個蛋糕都搞兩個鐘！呢段時間大家相處，老公是獅子座好鍾意安排事務畀我做，半夜12點叫我執廚房、書房、洗手間。兩公婆渡過到疫情之後，我相信可以一路行落去。」但她也開心與老公齊齊煲劇，「我未試過可以睇那麼多劇集，《愛的迫降》、《梨泰院》都幾好睇，《夫妻的世界》就不睇住，太勁怕頂不住」。

柏豪讚5月大囡囡可愛

周柏豪跟台前幕後工作人員也很久沒見面，說綵排時不捨得，感覺又熟悉且陌生，心情好矛盾。他表示疫情影響工作，自己算好彩，過去一個月跟袁偉豪合作拍攝新節目，介紹郊遊和露營好去處，上山下海，因而曬得一身古銅色皮膚。他說：「我們爬山、行山、露營、揸越野車，又玩滑翔傘，由馬鞍山飛落西貢。」不過他自爆一邊開工，又心急收工回家湊女和照顧太太，又稱女兒已5個月大，現在開始懂得與大人互動，非常可愛，他說：「個女開始牙牙學語，識轉身、遞手要求抱抱，好神奇。」問是否好期待女兒嗌「爸爸」，他笑說：「其實她兩個月大已識發音嗌媽媽、奶奶，要求食物就嗌奶奶，喊就嗌媽媽，叫我就嗌哼咕。」

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