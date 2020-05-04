馬國明改變愛情觀：最緊要夾

【明報專訊】馬國明、吳岱融、吳業坤及劉溫馨昨日為劇集《BB大晒》開工，在無綫電視城內取景拍攝一場群戲。馬國明負責手推BB車，吳岱融則抱住BB演出，原來BB只是公仔，未見BB演員出現。馬國明解釋拍攝受疫情影響，為了保障孩子們的健康，外景盡量用公仔代替，早前在安全情况下，只安排BB演員拍廠景，他說：「拍攝都延遲了，希望6月拍完啦，岑麗香驚要拍到7月，她想盡快拍完回家湊BB，她都好掛住自己個仔。」

與BB演員拍劇似打游擊

馬國明表示拍《BB大晒》體會到為人父母不容易，跟BB演員合作非常考驗耐性，「我以前幫手湊過家中兩個外甥，但已相隔十幾年，今次戲中我和香香有個兩歲女兒，她已算好乖，我們跟她混熟了，我經常抱她玩凌空飛天，好似舉小啞鈴，但BB拍到攰，眼瞓就瞓，不可以拍多少少才停下，有時我也湊不來，就交給導演處理，我們會先調拍其他場口，好似打游擊」。馬國明幻想將來結婚生仔，可能要加倍付出耐性。問他會否考慮閃婚？他說：「我都不知，隨緣啦！不過我的愛情觀改變了，以前認為拍拖相處長時間才想結婚，近年睇完一些例子，發現最緊要看夾不夾。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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