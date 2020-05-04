越級挑戰鄭秀文周冬雨 蔡思韵無想過爭贏金像影后

【明報專訊】「第39屆香港電影金像獎」受新冠病毒疫情影響，取消實體頒獎禮，改於本周三（5月6日）透過3個網上平台直播公布賽果。是次影后之爭戰况激烈，獲提名包括《少年的你》周冬雨、《幻愛》蔡思韵、《花椒之味》與《聖荷西謀殺案》鄭秀文及《金都》鄧麗欣。其中鄭秀文有雙提名；周冬雨憑《少》片先後奪得「澳門國際影展新華語映像單元」及「香港電影導演會年度大獎」最佳女主角；蔡思韵演出首部港產片《幻愛》亦摘下「香港電影評論學會大獎」影后大獎，大家實力均等。

記者：柯美

攝影：孫華中

蔡思韵憑電影《幻愛》問鼎今屆電影金像獎影后，越級挑戰前輩級演員，包括鄭秀文、周冬雨及鄧麗欣。蔡思韵之前已憑《幻愛》奪電影評論學會「最佳女主角」，但她未敢去想能再下一城膺金像影后，她覺得作為新人能夠入圍，演技獲肯定已很開心。她喜歡表演，享受當下的演出，不會為攞獎而拍戲。

一人分演兩角有難度

在電影《幻愛》中，蔡思韵一人分演兩角，在處理上較困難，她說：「兩個角色是不同的人，但樣貌一樣，而且有共通點，其中一個角色是戲中阿樂（劉俊謙飾）內心世界幻想出來，要做到疑幻似真，讓觀眾看不出這人物是虛構出來，要拿揑得好好。另一角色是心理輔導員，說話又快又沒有尾音，與我說話慢條斯理截然不同。我在台灣生活了6、7年，拍該片時剛從台灣返港，要講廣東話，真的好不習慣，口齒不清，詞不達意，事前花了很多工夫，不停重複練習。」

在媽咪心中仍是baby

蔡思韵為電影首次拍牀上戲，坦言十分尷尬，「拍這部戲最大關口就是這場牀上戲，我是基督徒，有點害羞，但作為專業演員，要用專業眼光看待這件事，要衝破這關口。導演非常尊重演員，事前跟我和劉俊謙討論得很清楚，這場戲的尺度，導演想要的感覺，以及我的底線，都溝通得很清晰，令我很安心去演繹，一開機大家就很認真和投入。今次已經是我最大尺度，無得再多。我都擔心媽咪看完會心痛，雖然我已25歲，但在媽咪心中，我仍然是個baby」。

家中玩愛貓減壓

她認為每個人都有抑壓內心的壓力，自己的壓力來自面對群眾，她說：「我很喜歡表演，表演是我工作，但專注表演以外，還要面對群眾，因我是公眾人物，他們會留意我，在公眾場合要展現自己是個怎樣的人，這個位我覺得最難，因為我平時不修邊幅，經常被經理人取笑，問我可否梳理好頭髮才出街？我只想專注表演，其他一概不理，但這是沒可能的，作為專業演員必須配合，我明白和理解的。」

她表示減壓方法是與家中的愛貓耍樂，「我有兩隻貓，一隻是在街上拾回來，另一隻是領養的，和牠們玩，摸吓牠們的肚子，聽到牠們發出好舒服的聲音，已經可以減壓」。

（金像獎專訪系列）

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