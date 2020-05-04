當年放棄游水入娛樂圈 方力申自爆因身高所限

【明報專訊】「飛魚王子」方力申為有線體育台訪談節目《高山低谷》擔任嘉賓，分享他於泳壇及娛樂圈的點滴。他曾參加奧運、亞運及世界大學生運動會等大型國際游泳比賽，卻從未能摘取一面獎牌。雖然如此，他稱若時間可以重來，也不會棄游泳而選另一種運動。問是否因此失望，所以選擇退役入娛樂圈？方力申笑稱是先天所限，「大家都知游水沒6呎4如菲比斯，都起碼要6呎高。完成奧運會後，我有一個機會可以入行，當時我作了一個取捨。我再游下去是否可以得到獎牌呢？但當年我20歲，不會再長高。而碰巧有演藝事業的機會放在面前，可能是我終身職業，所以便決定入行。」

勉勵後輩不要故步自封

不過運動員心態卻成為了方力申演藝路的包袱，他說：「我20歲時，經理人叫我學樂器、學功夫，我說不學，更對經理人說：『別人是3歲開始學彈琴的！沒有人20歲學彈琴會成功，你不要騙我，我兩歲開始學游水的！』結果我什麼也沒有做，就是因為我以運動員心態去看這件事，現在當然後悔」。回望過去20年，小方因自己的執迷而錯失很多機會，他勉勵後輩不要故步自封，勇於嘗試新事物，以免將來後悔。

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