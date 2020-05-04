《夫妻的世界》收視破韓國有線頻道紀錄 金喜愛激咀前夫 大婆變小三

【明報專訊】《密會》金喜愛與《阿斯達年代記》朴海俊合演有線頻道JTBC新劇《夫妻的世界》，講述妻子因丈夫出軌導致婚姻破裂的故事。自3月底開播以來，收視節節上升，早前已衝破20%大關，前晚播出第12集，更升至24.33%，打破韓國有線頻道劇集最高收視紀錄。

文：蘇珮欣

《夫妻的世界》前晚播出第12集，講述扮演「暴力男友」的李學周墮樓身亡，朴海俊成為嫌疑犯，被帶返警署調查。朴海俊致電飾演妻子的韓素希及扮演岳父的李璟榮，但兩人均沒有接聽。他非常無助之際，金喜愛突然出現，並作假證供稱案發時與朴海俊在一起，還拿出朴海俊遺留在案發現場附近的結婚戒指作證據。

無法理解女主角 網民戲謔應列為「40禁」

朴海俊獲釋後發覺有難時，只有金喜愛關心自己，對太太韓素希態度轉淡。後者為挽救感情，利用金喜愛的醜聞，游說飾演其子的全真㥠搬到父親家。韓素希表面上對全真㥠照顧入微，卻暗中計劃送他到外國留學，朴海俊得悉後極力反對，二人爭執時讓全真㥠聽進耳裏。

準備離開高山區的金喜愛，收拾兒子行裝，通知朴海俊前來搬走。後者追問金喜愛是否對他仍未忘情，金喜愛想起被「暴力男友」虐待的女病人說過，她們是同一類人，無法擺脫對前夫的感情。金喜愛抑壓已久的情緒爆發，與朴海俊激烈咀嘴。

前晚一集劇情峰迴路轉，金喜愛由「大婆」變「小三」，跟前夫發展不倫戀，刺激收視上升至24.33%，撼低去年2月播出、《天空城堡》第20集結局的23.78%收視，成為JTBC歷來最高收視劇集之外，也是韓國所有有線頻道的最高收視劇集。《夫妻的世界》在韓國列為「19禁」，19歲以下禁止觀看，不少網民戲謔，劇中人物感情複雜，應該「40禁」才對，認為已婚多時又有子女的觀眾，才能理解女主角金喜愛的心情。

《The King：永遠的君主》收視回升

《夫妻的世界》在韓國熱播，在香港也很受歡迎，據串流平台Viu表示，基於商業考慮不能公開劇集在Viu的點擊率，但《夫妻的世界》自開播以來，長期佔據Viu點播首位，是今年最高點擊的韓劇。

至於SBS電視台新劇《The King：永遠的君主》與《夫妻的世界》同時段播出，由《藍海傳說》李敏鎬與《鬼怪》金高恩合演，前晚播出第6集，李敏鎬將金高恩送回「大韓民國」後，以「大韓帝國」皇帝身分，御駕親征驅逐「日本艦隊」。前晚一集上下兩部分別是7.4%及10.3%，較前一集收視微升。