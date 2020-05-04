兒童選擇大獎網上揭賽果 《復仇者4》電影大贏家

《復仇者聯盟4：終局之戰》一衆主角驚喜現身兒童選擇大獎的網上頒獎禮。

【明報專訊】新冠病毒疫情影響，兒童選擇大獎頒獎禮延遲了近6周舉行，而且取消現場頒獎，前晚改在網上揭曉賽果。另外，大會捐出100萬美元給慈善機構支援受疫情影響而要捱餓的弱勢社群。《復仇者聯盟4：終局之戰》成為電影大贏家，奪得最受歡迎電影外，「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）亦贏得最受歡迎超級英雄。「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）等《復》片主角，更透過視像驚喜亮相。

BTS奪最受歡迎組合

電視獎項方面，《怪奇物語》奪得最受歡迎劇集，女主角美莉布朗（Millie Bobby Brown）榮膺最受歡迎電視女演員；至於音樂獎項，韓國男團防彈少年團（BTS）撼低Maroon 5、Jonas Brothers等奪得最受歡迎音樂組合，BTS雖然未能親身領獎，但預先拍下謝辭，成員V感謝粉絲投票，Suga則透露正努力做音樂。最後他們希望粉絲注意安全，相信疫情很快會過去。另外，BTS還入圍「最受歡迎全球音樂明星」，可惜敗給Taylor Swift。

另一方面，BTS原定上月展開的新一輪世界巡迴演唱會宣布全部取消，目前趁空檔正籌備全新專輯，預計今年內推出。