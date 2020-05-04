【開箱】《聖．教．慾》「狼人」演貪靚總監 捲入學校舞弊案

曉治積曼（左）和艾麗遜珍寧（右）在《聖．教．慾》分別飾演校區總監和副總監，兩人挪用公款，最終鋃鐺入獄，不少影評人讚賞兩人的演出。

【明報專訊】正在HBO播放的《聖．教．慾》（Bad Education）並非2004年西班牙名導艾慕杜華（Pedro Almodovar）的舊作，大概譯者認為這片名不錯，所以重複再用。《聖．教．慾》是哥利芬尼（Cory Finley）第2齣執導作品，由「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）伙拍《冰之驕女》金像女星艾麗遜珍寧（Allison Janney）主演。去年在多倫多電影節舉行世界首映禮，其後HBO買下版權，未知是否受新冠病毒疫情影響，此片沒安排在戲院上映，4月26日直接在HBO GO和HBO上架。

根據雜誌報道改編

《聖．教．慾》根據《紐約》雜誌一篇報道改編。講述紐約長島一個小鎮的校區，在總監Frank及副總監Pam的帶領下，在全美最受歡迎的學校排名，躍升至第4位，不但創下常春藤大學極佳入學率，更帶動周邊房地產價格上升。直到一名學生記者深入追查校內盜用公款，Frank和Pam貪污多年的事才逐漸浮面。

不曉得巧合還是校園舞弊在美國時有發生，去年就爆出當地歷來最大宗大學入學試弊案，《靚太唔易做》菲莉絲迪侯夫曼（Felicity Huffman）被揭2017年用1.5萬美元（約11.7萬港元）賄賂他人，以修改其女兒的SAT考試答卷，令女兒入讀名校，最終判監14日、罰款3萬美元（約23.4萬港元）及250小時社會服務令。至於《聖．教．慾》主角Frank Tassone和Pamela Gluckin所挪用的公款，共超過1100萬美元，而且事發於2000年代初。

Frank和Pam這正副校區總監固然貪婪，但是否一個貪字就可年復年貪下去？看此片描述，就不止於此。前者自稱鰥夫，辦公室案頭擺放了亡妻照片，但劇情發展下去，發現他是未出櫃同志，不但有相處多年的同性伴侶，遠在賭城拉斯維加斯，更有一名舊生是秘密情人。Frank十分貪靚，西裝筆挺，頭髮都梳得一絲不苟；有一幕他躺在手術枱，暗示接受整容手術，跟伴侶又討論在會議哪些人渾身汗味臭氣，要維持儀表，每一分都是金錢。Pam有丈夫子女，卻背起一頭家的重擔，包括要應付事業剛起步的兒子，入讀學費不菲私校的女兒，就連侄女要求借錢，她也非常疏爽。邀請朋友回家開派對，是面海有泳池的豪宅，駕駛的是名貴跑車。兩人的奢華生活，都由納稅人支付的公帑埋單。

東窗事發 怕影響校譽

最先東窗事發的是Pam，其子拿學校的信用卡到處刷，買建屋材料，卻誤把貨品送到其中一名校董家裏。Frank忍痛犧牲Pam，怕連累自己，所以跟校董說她挪用了25萬美元，校董會本來要報警查辦，Frank卻以事件曝光，對校譽、收生、入大學，以致房地產價格都有影響，為了自身利益，校董會聽從Frank提議，辭掉Pam，並賠償損失了事。

電影另一條主線在學生Rachel身上，她是校報記者，原本報道學校要興建天橋觀景台，當知道工程耗資高達750萬美元，辦公室天花漏水發霉卻沒人覺得要維修時，她開始覺得事件很可疑，於是翻查學校開銷的單據，而且愈查愈深入。校報總編最初拒絕她的報道，認為讀者都是校內少年，怎有興趣知道這些事？他更「一語中的」：「我們做這些（校報）也不過為入大學吧？」又強調推薦信都由校監撰寫。

功利的管理層校董與家長

Rachel的父親被公司辭掉，她一直懷疑原因，後來爸爸告訴她從沒做過貪污舞弊之事，他被辭退只因為知情不報。這一番對話驅使Rachel更堅定要報道總監挪用公款一事。最後Frank和Pam雙雙鋃鐺入獄。

《聖．教．慾》在爛番茄影評網站有超過七成半好評，大部分都歸功於劇本和曉治積曼及艾麗遜珍寧的演出。片中不但指出管理階層的貪婪，還鞭撻校董看待教育的功利主義，只着重學生能否考進名校、評分與排名；其實家長亦然，有人要求子女跳班，也有小女孩說，要考高分將來入大學讀醫科當心臟科大國手，「跟母親一樣」。

求學不是求分數的教育界，會否只是烏托邦？