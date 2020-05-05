將率80舞蹈員演出抗疫慈善騷 郭富城憶亡母感觸哽咽

【明報專訊】郭富城將於5月9日（周六）下午5時舉行「郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會」，作全球直播為大家打氣，並籌款協助處於失業困境的舞蹈員及電影幕後工作人員。他揀母親節前一日演出有特別原因，今年2月喪母的城城念親恩，自己不能再跟媽媽一起慶祝母親節，他希望大家不要錯過這日子，對偉大的母親表達敬意。他說：「要為母親做番啲嘢，請飲茶又好，買個菠蘿包畀佢食都好，都係對母親表達的敬意！」城城初構思跟100名舞蹈員合力演出，因場地面積，考慮舞蹈員1.5米距離為原則，最多可以有80名舞蹈員同演出。

娛樂組

郭富城昨日在社交平台解釋舉行慈善演唱會的原因，稱新冠病毒疫情引發出的民生問題極嚴重，看到失業率高企、店舖倒閉感難過，政府的紓困措施又未能惠及演藝界，包括跟他並肩作戰多年的舞蹈員和電影幕後工作者。他們處於失業困境，他付出綿力，以自己的慈善基金名義，舉辦一個網上慈善演唱會，為他們籌募抗疫紓困經費，以解燃眉之急。

成家立室達成媽媽心願

鄭丹瑞（阿旦）訪問城城，談及舉行網上演唱會「鼓舞‧動起來」原因、初入行時父母的反應，以及童年住屋邨時聽許冠傑歌曲感受；當城城談到亡母時，一時感觸哽咽。

阿旦讚城城現時變了慈父，城城說：「好自然，去到某階段生活會改變，在娛樂圈由舞蹈員到歌手再拍戲，轉型過程專注工作，去到穩定階段同獲得認同時，嗰段時間要穩定生活，媽媽年紀老邁，佢都希望睇到我成家立室……。」此時城城一時感觸哽咽，並停了幾秒。之後城城續說：「媽媽影響我好深，始終母愛好偉大，因為爸爸好早走咗，媽媽多年來支持我工作。我入行做舞蹈員，第一個就係話畀媽媽知，爸爸當時在生，他好嚴厲，希望我做金行，佢在金行工作，亦希望我畢業後繼承父業；我入訓練班時，媽媽第一時間同爸爸商量，話畀機會我試吓，唔得先再算，一直到我入演藝圈，由舞蹈員、歌手到演員，媽媽一直好支持。因為自己工作關係，好多時唔能夠陪媽媽，我覺得係遺憾，但媽媽睇到我有成績，佢都安慰，去到當我近50歲，佢希望有生之年見到我成家立室，同埋有自己小朋友，我終於達成佢心願：結婚、擁有自己家庭，以及最開心有兩個寶貝女。」

受許冠傑啟發「他是香港驕傲」

城城表示有收看歌神許冠傑的網上演唱會，稱今次舉行網上慈善騷是受歌神啟發，他大讚許冠傑的金曲充滿能量，令人個心好溫暖和踏實，「疫情一定過去，但呢刻要緊守崗位，要齊心團結，互相幫助，許冠傑係令我啟發嘅人，好欣賞佢，佢喺樂壇屹立不倒，又關心社會，係香港驕傲」。

製作總監稱舞蹈員保持1.5米距離

政府實施的「限聚令」措施，有網民質疑城城屆時率領100名舞蹈員演出，是否不受「限聚令」影響？製作總監蕭潮順回覆《明報》時表示，由於私人地方工作範圍，可豁免第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》。他又稱若以舞蹈員1.5米距離為原則，考慮到場地的面積，計過最多可以有80名舞蹈員，屆時城城會跟80名舞蹈員一齊跳舞。他表示當天海港城天台不會開放給公眾，一定要工作人員才可以上去，他說：「根據第599G章豁免條例，為在工作地點工作而進行的群組聚集可以豁免，等於一間電視台開廠拍攝，沒理由只得4個人，Live節目隨時有幾十人一齊開工，跟我們情况一樣。」蕭潮順表示抗疫宣傳可獲豁免，綵排時會以4人一組，並做足防疫措施。