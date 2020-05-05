一蚊Joe再做老竇 太太誕8磅B女

在家坐月的楊怡，抱着囡囡「小珍珠」一臉幸福。（網上圖片）

【明報專訊】游莨維（一蚊Joe）與太太Clara育有兩歲囝囝Morgan，昨日報喜，囡囡Meagan出世了，一子一女湊成個「好」字！Meagan是巨B，出世重8磅，喊聲響亮。一蚊Joe接受《明報》訪問，稱兒子出世時重7磅，醫生說第二胎會比較重，果然Meagan出世較哥哥重1磅。

囡囡英文名叫Meagan

一蚊Joe開心「前世情人」加入成四口之家，稱囡囡似媽咪是靚女。太太Clara今次剖腹生女，因有經驗，前晚早瞓加上女兒好乖，佗B時也不太辛苦，產後太太很精神。由於疫情關係，一蚊Joe陪入產房只能隔着玻璃看。他稱除了在手術室內曾抱過女兒，暫時他也不能掂BB，太太也是餵奶時才可以抱。他明白這時期大家也要小心，待BB出院返家便可以抱到夠，他已向公司請假半個月，幫手湊BB。他透露早於兒子出世後已為女兒改名，兩兄妹的名字Morgan與Meagan有特別意思，因他跟太太是2011年的JP Morgan周年晚會認識，哥哥跟妹妹成為「Mee Mee」與「More More」組合。

楊怡坐月過十二朝派薑醋

另一方面，40歲楊怡上月中為老公羅仲謙誕下囡囡「小珍珠」，羅仲謙做爸爸努力工作掙奶粉錢。楊怡昨日在社交平台上載她抱「小珍珠」的照片，她精神不俗，留言：「初為人母，真係好多嘢都唔識，過咗十二朝，原來可以派薑醋啦，我準備咗豬腳薑醋禮卡，方便寄送畀親友，一齊呷呷醋。」

娛樂組