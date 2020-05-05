中花毒多人慰問 馮盈盈：點止一個追求者

【明報專訊】馮盈盈日前說中了「花毒」，昨日她精神奕奕聯同黎諾懿出席「big big shop感謝祭」記者會，她表示經過一日休息後，現已無大礙。她說上星期六與戴祖儀經過路邊見到很靚的花，於是拍照，豈料戴祖儀整晚見暈，她則精神迷糊，「翌日起牀作嘔又頭痛，後來才知我們碰到的夾竹桃是有毒的，嚴重會致命，所以今次算不幸中大幸」。她表示中毒後有不少朋友都關心她。是否包括追求者？她笑說：「當然有！不要以為我只有一個追求者，我市場很大。大家不用心急，有好消息會跟大家講。」

擇偶條件要有幽默感

馮盈盈最近跟男主播鄭衍峰的緋聞鬧得熱烘烘，她稱對方也有慰問。覺得鄭衍峰如何？盈盈說：「他幾好。（可有機會發展？）我對所有可能性持開放態度，但最緊要是不心急。（對方展開追求？）不太覺，大家是好朋友方式相處。做我男友要有幽默感和搞笑，除了他，很多朋友都符合條件。」

黎諾懿斷片 瞓醒發現光脫脫

黎諾懿談到日前為太太李潔瑩慶生，稱該日本餐廳是好友鄭伊健介紹，最神奇是餐廳老闆娘是太太中學同學，大家吃得很盡興，自己亦照例飲醉。反過來要太太照顧？他笑說：「我向來喝醉都識返屋企，但第二日起來發現光脫脫躺在梳化，僅有一條毛巾蓋住。」他笑說當晚已斷片，所以不知何解會光脫脫，毛巾可能是太太幫他蓋的。

問送什麼生日禮物給太太？黎諾懿稱大部分的薪金都交給太太，所以無錢買昂貴禮物，「希望送個女兒給太太！我都很想追多個。待疫情過去便努力造人，記得兒子都是我忙拍劇的時候製造，要無心插柳才成功」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳