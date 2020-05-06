林保怡預告新劇要一睇再睇 周家怡自薦再合作「生B」

【明報專訊】林保怡（Bowie）、周家怡、衛詩雅、伍詠薇（伍姑娘）昨日聯同ViuTV劇集《歎息橋》一眾演員，出席在九龍灣舉行的記者會。首當監製的Bowie開心第一個BB出世，他表示之前跟劇集《瑪嘉烈與大衛系列-綠豆》兩個導演合組製作公司，花了兩年孕育新劇，他說：「以前做演員輕鬆好多，拍完戲就收工，做監製就經常留在片場，跟演員研究演出內容，不過好享受過程。」周家怡大讚監製識搞氣氛，她說：「跟這個團隊相處好融洽，開拍前Bowie安排大家打邊爐聚會，互相交流。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

《歎息橋》之前在內地網站平台率先播映，港迷失望未能同步收看，怕不怕影響收視？Bowie解釋：「我只負責製作，播映是買片的電視台、平台決定的，不過該劇內容需要時間消化，套劇不會睇一次就明，我都睇了兩次，有信心觀眾會一睇再睇。」

Bowie透露旗下製作公司正同步創作影、視劇本，希望疫情盡快減退可開工，若有適合角色也會落場演出，否則就只擔任監製。周家怡自爆無份去比利時拍《歎》劇外景，感到失落，自薦加入Bowie的班底，望可再合作拍劇，並說：「好開心今次成為Bowie第一個BB，但嫌不夠喉，希望多點戲演。」

衛詩雅跌斷腳 現粗幼腿

衛詩雅之前在北海道滑雪跌斷左小腿骨，久醫5個月仍未痊癒，不過為了扮靚宣傳，傷後她首次再穿高跟鞋，並談到受傷期間，不便郁動，因而出現粗幼腿情况，肌肉減少還導致盤骨痛楚，希望接受物理治療加速復元。她說：「公司都擔心我，原本9月開戲，但劇組見疫情好轉，想提前7月開工，個導演好緊張問我情况，因為角色要跳鋼管舞。」

演情緒病患 伍姑娘懂抽離

伍姑娘祝願詩雅早日康復，又稱雙方戲中僅得兩場對手戲，有點可惜，不過她很欣賞這名後輩的演技，她笑說：「我不擦鞋的，自己本身都好戲，專揀好戲的人『抄牌』，我都問詩雅攞了電話號碼。」

伍姑娘多謝導演畀機會，她亦放下舊日的包袱，去挑戰飾演患有情緒病的媽媽，又笑說：「每人都有無形壓力，我本身都有少少情緒病，都知點拿揑個角色，但不會抽離不到，自己有92歲經驗了，哈哈，我個人樂觀，輕鬆處理不成問題。」

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