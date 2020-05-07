曾國祥執導《少年的你》掃金像8獎成大贏家 太保稱帝 周冬雨擊敗Sammi封后

【明報專訊】受新冠病毒疫情影響，首次取消現場頒獎禮的「第39屆香港電影金像獎」，昨日透過社交平台公布賽果，太保憑《叔‧叔》大熱勝出，擊敗古天樂、朱栢康、郭富城和易烊千璽等對手，首次稱帝。內地女星周冬雨憑《少年的你》撼低兩片入圍的鄭秀文，以及蔡思韵和鄧麗欣，首摘金像影后殊榮。《少年的你》亦成為大贏家，勇奪最佳電影、導演及編劇等合共8獎。《麥路人》張達明和《叔‧叔》區嘉雯分膺最佳男女配角。黃綺琳亦憑《叔‧叔》奪新晉導演獎。已故內地導演胡波執導的《大象席地而坐》，則獲頒最佳亞洲華語電影。

69歲太保在《叔‧叔》飾演同志阿柏一角，先後在電影評論學會大獎和導演會年度頒獎禮兩奪影帝，現在再下一城，以大熱姿態勝出，擊敗影帝級人馬郭富城和古天樂，首奪金像影帝，太保說﹕「謝謝香港電影金像獎給我最佳男主角獎，謝謝楊曜愷導演拍了部感人的好電影，《叔‧叔》帶給我奇妙的旅程，可能是20年來在台灣拍戲累積的力量，令我演活阿柏這角色。我喜歡我的工作，時間過得很快，一眨眼做了幾十年。好榮幸在香港攞了演員生涯第一座香港金像獎。我在香港起步，香港電影教識我很多，可以得到這個獎，對我很有意義。感謝香港金像獎評審在我心中，鋪了一條長長的紅地氈，為我的綠葉人生增添色彩。謝謝所有墊高太保在香港金像獎舞台的每一位電影人。」

曾國祥大勝 給媽媽母親節的禮物

周冬雨在《少年的你》扮演飽受校園欺凌的高中生，首度在香港電影金像獎封后，她感謝評委會對《少》片認可，她又感謝曾國祥導演，還有所有劇組工作人員對其照顧，「《少年的你》是我非常喜歡的作品，在這裏還要感謝所有支持我的人」。有人歡喜有人愁，很多人都替多次提名最佳女主角但都落敗的鄭秀文（Sammi）不值，Sammi今年有兩片《花椒之味》和《聖荷西謀殺案》入圍，有人認為可能分薄了票數，令Sammi再次受挫！

除了周冬雨外，片中飾演邊緣青年的易烊千璽，亦奪得最佳新演員；至於已故盧凱彤作曲﹑岑寧兒主唱《Fly》，則贏得最佳原創電影歌曲，《少》片由盧凱彤遺孀余靜萍掌鏡，亦奪得最佳攝影獎。

《少》片合共奪得8獎成為大贏家，最佳導演曾國祥在社交平台表示：「很感謝香港電影金像獎，知道大家在疫情下已盡最大努力讓今屆的電影和電影人能有機會得到表揚。從小到大，金像獎在我心目中一直有不可代替的高度和地位，能夠獲得大家的認同，真的很難用言語表達自己的感受，感謝電影的團隊、每一位演員，謝謝你們的信任和感情的投入，感謝我的監製、師父和好朋友許月珍，你不僅教我怎樣去拍戲，也教了我怎樣去做人，最後我想感謝我媽媽，希望這個獎是你收過最好的母親節禮物。」易烊千璽表示：「很幸運在2018年的夏天遇到了《少年的你》，遇到了『小北』，有了這段特別的人生體驗。」

張達明歸功劇組 區嘉雯驚心臟病發

最佳男配角《麥路人》張達明，擊敗同片入圍的萬梓良，以及姜皓文、盧鎮業和張琪奪獎，他開心說：「Thank you so much，這個獎不是我一個人的，是《麥路人》所有工作人員、演員和導演的，你們做得好，我才可以得到，恭喜晒，希望電影快點上映，得到更加好的迴響。」至於憑《叔‧叔》奪最佳女配角的區嘉雯，知道獲獎一刻，興奮得「嘩」了一聲，「聽到自己得獎很開心，我冇睇，好不習慣，睇住驚心臟病發。感謝主、團隊和導演，好開心，多謝！」

黃百鳴遺憾葉偉信4次提名落空

憑《金都》榮獲新晉導演的黃綺琳則表示：「好多謝《金都》的演員和工作人員幫我完成我第一套長片，如果沒有他們幫忙，就沒辦法拿到這個獎。因為成本低，多謝搭膊頭幫我的人，多謝張叔平幫我剪這個版本、莊文強導演在劇本上給我意見，還有兩位監製，另外多謝Create Hong Kong給我很大自由，最後多謝家人，希望在天上面的Daddy可以見到。」

《葉問4完結篇》獲得三個技術獎，奪最佳動作設計的袁和平（八爺）說﹕「今年金像獎因為疫情關係，大家都不能聚在一起，有點可惜，好多謝大會，同投票的朋友，《葉問4》是系列最後一集，可以得到大家認同，好開心。」

監製黃百鳴則遺憾《葉問》系列最後一集，對於導演葉偉信4次提名皆落空感到可惜。

記者﹕柯美

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