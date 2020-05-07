稱事業大受影響 麥長青向追債女子追逾百萬賠償

【明報專訊】麥長青（麥包）早前入稟高院，稱其妻6年前與友人炒賣iPhone被騙，騙徒其後在麥妻催促下轉帳118萬元到麥包戶口，惟遭一名女子稱款項來自其公司戶口，致電麥妻要求償還，甚至派人到電視城，以及麥包代言的安記海味找他。麥包入稟要求法庭禁止對方作滋擾行為，以及賠償逾百萬的損失，案件昨日開審。麥包作供時多次情緒激動，形容事件令其事業大受影響，妻子亦感自責和驚慌。

原告為麥長青，被告為黃美芳，以及黃任董事的天時達（香港）有限公司。被告一方指6年前麥的戶口曾接收一筆118萬元轉帳，而該款項屬其公司，要求麥退款。

大漢到電視城追數

麥包昨出庭供稱，4年前在電視城拍攝《愛•回家》時，經理人告知有「惡形惡相」的大漢到場「追數」，並要求見無綫高層樂易玲。他事後曾向樂否認欠債，樂則着他「唔好搞大件事」，事後亦拒絕出庭作證。麥包供稱，事件令其事業大受影響，形容曾有同事見到他後「擰歪面」，自己亦因感受辱而向樂易玲提出解約，惟樂勸告他「唔好咁」。當辯方問麥何時為其事業高峰時，麥更一度激動稱「未到高峰，係畀你哋扯落嚟！」「我冇得罪你哋，做咩搞到我咁！」

太太自責及驚慌

麥包又在庭上透露，他和妻子感情融洽，但因自己理財不善，故太太負責理財，自己每周會有500元零用錢，「如果老婆畀1000元會好開心，儲起做私己買玩具」。麥又指出，事件導致太太自責和驚慌，曾在睡夢中驚醒。聆訊今續。

【案件編號：HCA254/16】