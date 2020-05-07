楊秀惠再被貼大字報 發聲明報警以證清白

【明報專訊】楊秀惠主演的無綫劇集《十八年後的終極告白》正熱播，飾演啞女的她演出備受讚賞。她早前在疫情下，秘密於馬來西亞誕女，更視為母親節最珍貴禮物。楊秀惠正在當地坐月，再因被人貼大字報激親，要報警以證清白。今年初有人在將軍澳電視城外貼大字報，唱衰她胞妹Fiona的老公，更扯到楊秀惠開設的美容公司，令楊秀惠發出嚴正聲明劃清界線。近日再有人在電視城外掛上寫着「十八年後的千局告白」橫額，矛頭直指楊秀惠。

力斥嚴重失實

楊秀惠昨日凌晨在社交網發千字嚴正聲明，以「請不要含血噴人！」為題，力斥近日再出現一些嚴重失實及誹謗的傳單及橫額，她強調2014年開始靠自己和團隊奮鬥及耕耘，至今全球有5間實體店及開設網店，她跟妹夫初次見面是胞妹2018年結婚後，所以她沒有接受過妹夫直接或間接的一分一毫金錢資助。她跟胞妹亦長期分隔兩地，財政獨立，不要拖她下水。

保持平常心坐月

她之後再上載香港同事代表她，在香港向警察部門報案的證明，她說：「對警察部門明確表明及邀請相關部門如有需要，可對我公司及我個人的所有帳目作出調查，以證清白！」她回覆傳媒表示：「會盡量保持平常心坐月。」

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