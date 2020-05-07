和你讀《神秘的魔法石》 丹尼爾「再演」哈利波特

英國樂壇天后Adele趁生日感激醫護，但更多人驚訝於她瘦了幾個碼。

【明報專訊】為鼓勵留家抗疫及學習的小朋友，作家羅琳（J.K. Rowling）把名作《哈利波特》製作成有聲書，每周發放片段，打頭陣的正是在《哈利波特》電影系列中扮演同名主角的丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）；當日稚氣的男孩，如今已是30歲滿臉鬍子的男子漢，在發放25分鐘的片段中，丹尼爾一本正經地和你讀《哈利波特：神秘的魔法石》第一章：〈活下來的男孩〉（The Boy Who Lived）。

羅琳的生花妙筆吸引萬千讀者，《哈利波特》共分7部，分別是《神秘的魔法石》、《消失的密室》、《阿茲卡班的逃犯》、《火盃的考驗》、《鳳凰會的密令》、《混血王子的背叛》及《死神的聖物》，全部搬上大銀幕，其中結局篇《死神的聖物》，更一分為二拍了上下兩集，8齣電影票房合共超過77億美元（約600億港元）。

現年30歲的丹尼爾域卡夫，11歲開始拍《神秘的魔法石》，整個青春期可說都交了給哈利波特這角色，所以當小說變成有聲書，他自然是打頭陣朗讀的不二之選。在Wizarding World網站發放的25分鐘片段所見，丹尼爾一本正經的朗讀，提到哈利波特父母逝世時，他更十分交戲，停頓了一兩秒。

除了丹尼爾外，曾演出《哈》外傳《怪獸與牠們的產地》金像影帝艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）、《怪獸與葛林戴華德之罪》韓裔女星金秀賢（Claudia Kim）、《心太羈》史提芬費利（Stephen Fry）、英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）、《從前，有個荷里活》狄高達芬寧（Dakota Fanning）等共17人「獻聲」。據悉今次羅琳開放著作版權，是有鑑於新冠病毒肆虐期間，小朋友都要居家抗疫，希望《哈利波特》系列能幫助老師和家長用在教材等方面。

減肥Adele多謝醫護

另一方面，來自英國的《怪奇物語》16歲女星美莉布朗（Millie Bobby Brown）則向伯恩茅斯、索爾茲伯里及南安普敦三地的醫院捐出合共1.5萬英鎊（約14.5萬港元），幫助前線醫護人員。

至於英國樂壇天后Adele，自從去年聖誕節後闊別社交網多時，本月5日趁32歲生日之際，她更新了Instagram，公開了新照片，只見穿著迷你裙的她，瘦了幾個碼，去年已開始減肥漸見成效的她，更加像變了另一人。她留言除囑咐粉絲要留家抗疫，保持安全之外，還感激所有前線醫護人員冒險保障所有人的安全。