金泰希暫停拍劇專心湊女

金泰希自言不會挑角色，只期望遇到好的人一起合作。

【明報專訊】《龍八》金泰希與韓流天王Rain結婚後，先後誕兩女。金泰希早前復出主演《再見媽媽又再見》，在韓國已播放完畢，香港觀眾可透過影視串流平台Netflix重溫。

金泰希近日接受訪問時大讚《再》劇故事溫暖人心且別具意義，「在我想演戲時遇到這個劇本，真的很幸福」。她大讚劇中演其女的小演員徐宇振，雖然是男生，但非常適合小女兒一角，「他是我們的開心果，看到他特別開心，無形中幫助我演出」。

《再》劇在韓國收視一度低見4.2%，成績未如理想，觀衆也替她的角色沒有好下場而不值，金泰希對於再次經歷生離死別的結局也大表心痛，「我看劇本時心痛得看不下去。拍完後，我躲在車上哭個不停」。金泰希稱完成《再》劇後，會先專注家庭及照顧女兒。

嘲諷Rain票房差 統計局致歉

提起Rain，他兩年前推出的歌曲《Gang》MV，近日惹來爭議。據報韓國統計局前日在YouTube的《Gang》MV下留言稱，點擊率達685.9萬次，等同39.8個「UBD」。「UBD」是Rain主演的韓片《單車王嚴福童》的英文名縮寫，該片去年在韓國上映錄得17萬入場人次，曾被網民嘲諷為1個「UBD」，意指等於17萬。網民指摘統計局的留言明顯在嘲諷Rain的電影票房差。昨日統計局為此公開道歉稱，留言只是為拉近與網民的距離，沒嘲諷Rain的意圖，今後會注意用詞。

文：蘇珮欣