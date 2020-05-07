【開箱】「美國隊長」新劇《捍衛我兒》 電視版《我兒子是惡魔》

【明報專訊】Marvel電影中扮演超級英雄的演員，紛紛進軍影視串流平台，「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）主演的新片《驚天營救》上月24日在Netflix首播，他日前在社交網興奮自爆該片佔據整個地球的第一位；「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）監製及主演的新劇《捍衛我兒》（Defending Jacob），亦於同日在Apple TV+登場。他今次更由過往的型男路線，變身爸爸角色。

小說改編 作者主修法律

《捍衛我兒》合共8集，每集約一小時，頭3集於4月24日上架，之後逢周五更新，所以明日將播放第5集，直到本月29日釋出結局篇。此劇改編自威廉藍迪（William Landay）的同名小說，成為全職作家之前，在大學主修法律的他，曾經在麻省密德薩斯郡擔任助理區域檢察官長達7年之久，跟劇中基斯伊雲斯扮演的Andy如出一轍，他的法律專業也豐富了小說的細節，難怪該書2012年出版，即廣獲好評，並登上暢銷書榜。

《捍衛我兒》講述任助理區域檢察官的Andy，與在兒童院任職的太太Laurie育有一名讀初中的兒子Jacob，某天後者的同學被殺，陳屍路旁，Jacob成為嫌疑犯，原本負責此案的Andy更有包庇之嫌；原本看似幸福的三口之家，出現翻天覆地的轉變。

台前幕後 電影精英盡出

此劇相當落本，除了「美國隊長」兼顧台前幕後之外，《猿人爭霸戰：猩凶崛起》編劇馬克邦佰（Mark Bomback）是總創作人，而且8集全由《解碼遊戲》挪威籍導演摩丹泰頓（Morten Tyldum）操刀，全都是電影界的精英。另外，《唐頓莊園》米雪杜克利（Michelle Dockery）飾演Laurie；扮演Jacob的積頓馬堤（Jaeden Martell），年僅17歲，早於《神探白朗：福比利大宅謀殺案》已跟基斯伊雲斯合作過。《鼓動真我》金像男星JK西蒙斯（J.K. Simmons）扮演Andy的爸爸Billy；飾演女警Duffy的碧蒂加貝爾（Betty Gabriel），亦在《訪•嚇》有突出表現。

《捍衛我兒》的戲劇張力來自男主角Andy是檢控官，熟悉法律，當有案件發生時，往往站在最前線，掌握最多證據，偏偏他碰到人生最棘手的案件，卻是兒子牽涉其中，成為嫌兇。第一集開首，兒子Jacob顯得很乖巧，早上會跟母親複習課本；在學校遇到警報，會用驚慌而略帶柔弱的聲線致電父親詢問出了什麽狀况；為人父母的，怎會相信如此安靜的乖乖寶，是連插同學Ben三刀致命的殺人狂？尤其死者身上僅衣衫存有Jacob的指模。

另一方面，學生在網上討論誰是兇手，矛頭指向Jacob，更有人說他私藏軍刀，曾帶返校炫耀。第一集最尾，憂心忡忡的Andy在兒子房間搜出軍刀，翌日告訴妻子Laurie，兩人質問兒子，他沒有否認，而且鎮定地以合理理由解釋。Andy卻把刀子丟掉。

檢察官盡力為兒子脫罪

Andy相信兒子清白，找各種方法為他脫罪，卻在過程中連陳年秘密也被翻出；原來其父Billy仍在世，很多年前因姦殺罪成，在囚終身，父子倆早不相往還，卻因為Jacob捲入殺人案，兩人再次見面。至於Laurie，自從兒子成為嫌兇，她變得十分孤獨，以前來往的朋友和兒子學校的家長，都棄她而去。Laurie不像Andy般相信兒子，她總想起Jacob小時候跟朋友爭執，曾經拿起保齡球企圖砸在對方身上的畫面，認為兒子潛藏暴力傾向。

原著小說中，有戀童癖的Leonard Patz自殺身亡，生前寫下遺言，自稱是殺害Ben的兇手，Jacob因此得以脫罪，Laurie鬆一口氣；Andy卻認為事有可疑，再訪父親Billy，發現後者聘殺手讓Leonard「被自殺」。Billy說不要孫兒像他一樣在牢獄度餘生，Andy聽罷很憤怒，但沒有告訴妻子。Andy一家三口其後到牙買加度假，Jacob認識了一名叫Hope的女孩；Laurie在兒子的浴袍發現了血漬，沒多久Hope失蹤，數周後發現她的屍體。被問話後Laurie載着兒子，高速把車子撞毁，Jacob當場死亡，她則身受重傷。不知道劇集會跟足原著，還是有所改動？

身為母親的Laurie十分自責，當兒子是殺人嫌兇時，她默默承受別人異樣的目光甚至責難，到發現原來兒子再次害人時，她決定手刃親兒。想起《玉子》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）和「閃電俠」艾薩米勒（Ezra Miller）分飾母子的電影《我兒子是惡魔》，艾薩飾演的Kevin在學校大開殺戒，身為媽媽的狄達受盡千夫所指，電影圍繞「惡魔」成長，是否又只是父母的責任？