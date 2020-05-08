上周自稱有新冠病毒抗體 麥當娜認曾染疫

樂壇天后麥當娜自稱7個星期前在巴黎染疫，但當時以為是非常嚴重的流感，很多一同參與演唱會的表演者亦抱恙。（網上圖片）

【明報專訊】現年61歲的樂壇天后麥當娜（Madonna），上周在社交網自稱接受新冠病毒檢測，發現體內存有抗體，當時已引來不少非議；香港時間昨日凌晨她承認曾染疫，還說當時以為只是得了「非常嚴重的流感」，不過她強調並非最近生病，現在很健康。

自從新冠病毒爆發後，《阿甘正傳》湯漢斯（Tom Hanks）和太太麗達韋遜（Rita Wilson）是最先確診的演藝界人士，之後「邦女郎」奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko）、《雷神奇俠3：諸神黃昏》英國男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）及《權力遊戲》挪威演員Kristofer Hivju等陸續承認受感染。美國至今突破120萬確診病例，超過7.1萬人死亡，在當地土生土長的樂壇天后麥當娜（Madonna）亦承認曾確診；她自從結束歐洲巡迴演唱會，不時透過社交網發布「居家隔離日記」，上周在第14集她自稱接受病毒檢測，發現體內存有抗體，因此決定停止隔離，「我會駕車遠遊，然後打開車窗，呼吸一下充滿新冠病毒的空氣。期望陽光燦爛」。

曾捐款資助疫苗藥物

當時不少網民就質疑她何以會帶有抗體。她又經常在「居家隔離日記」發表偉論，例如再早前就曾說「不管你多富有、多著名、多有趣、多聰明，無論你住在哪裏、幾多歲、講多動聽的故事，都是人人均等」，聲稱這正是新冠病毒可怕和偉大之處。此言一出，隨即惹來網民狠批她欠缺同理心，沒顧及弱勢社群。另一方面，她又捐出110萬美元（約858萬港元）予微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）的慈善基金，協助尋求對抗新冠病毒的疫苗或藥物。

一度以為嚴重流感

香港時間昨日凌晨，麥當娜在社交網貼出有關籌款尋找冠狀病毒疫苗的新聞報道，並留言表示7個星期前她在巴黎舉行Madame X巡迴演唱會期間生病，「我很開心能參與研究，成為幫助尋找COVID-19療法的一員；我想對那些寧願相信聳動標題也不願意查找資料了解這種病毒的人澄清，我不是最近生病的」；她又稱當驗出抗體是陽性，就代表曾感染病毒，「我顯然有感染到。7周前在巴黎巡迴演唱會尾聲出現症狀，當時許多同台表演者也都生病了。我們以為染上非常嚴重的流感。感謝上帝，我們現在都很健康」。麥當娜又在文末表示，希望這足以澄清一切，更強調「知識就是力量」。

參加好友派對捱轟

麥當娜上月在社交網曾自揭於24小時內接到3個噩耗，包括她的表親、保鑣的兄弟，以及認識多年的音樂宣傳人員Orlando Puerta，分別死於新冠肺炎。不過麥當娜可能自以為有抗體，所以本月初曾現身攝影師好友Steven Klein的55歲生日派對，除了熱情擁抱對方外，又高歌娛賓，完全無視病毒傳播風險。當時有網民留言批評她未有遵守社交距離的禁令，而透過現場直播片段亦清楚可見，參與派對人士未有戴上口罩或其他防疫裝備，此舉有機會令到跟娜姐同居的子女，因此受到病毒感染，指摘她是不負責任的明星及母親。