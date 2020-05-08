電音樂團Kraftwerk創始成員Florian Schneider病逝

【明報專訊】德國電子音樂組合Kraftwerk成員Florian Schneider日前不敵癌魔病逝，享年73歲；發行Kraftwerk唱片的華納音樂（Warner Music）發聲明稱，「Kraftwerk共同創始人及電音先驅Ralf Huetter捎來令人非常悲傷的消息，他數十年來的友人和拍檔Florian Schneider度過73歲生日後沒幾天，因癌症病逝」。

Florian Schneider和Ralf Huetter於1968年開始合作，兩年後成立Kraftwerk，並在1974年推出專輯《Autobahn》，受到國際關注，其後的《Trans-Europe Express》和《The Man-Machine》，也相當成功；他參與Kraftwerk橫跨30年間的多張唱片，並於2008年退團。Kraftwerk的音樂對同儕亦影響深遠，並於2014年在格林美音樂頒獎禮獲頒終身成就獎。

據悉Florian父親Paul Schneider-Esleben是現代主義建築大師；Florian最初演奏長笛，後來用原創電子效果改造長笛音效，並將技巧套用在小提琴和電結他。他的噩耗傳出後，Duran Duran成員Nick Rhodes，以及鞏俐的法國音樂人丈夫Jean-Michel Jarre分別在社交網留言致哀，並稱深受《Autobahn》的啓發和影響。