鄧麗君逝世25周年撞正疫情 車淑梅憶報偶像死訊：很難受

【明報專訊】一代歌后鄧麗君於1995年5月8日離世，今日是她逝世25周年紀念；1976年成立的「香港鄧麗君歌迷會」，一眾忠實粉絲，每年都風雨不改舉行悼念活動，今年受新冠病毒疫情影響，原本計劃到台灣悼念偶像的行程，亦因無法簽證被迫停辦。

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

「香港鄧麗君歌迷會」永遠榮譽顧問車淑梅、歌迷會會長張艷玲、永遠榮譽歌迷阿鄧、資深歌迷Irene及來自昆明的粉絲青青，早前接受《明報》訪問，回想25年前收到偶像噩耗一刻，都不約而同表示，因當時經常聽到鄧麗君離世的消息，所以都希望那一次也是假的，可惜偶像真的離他們而去。會長張艷玲表示，當年是接到台灣歌迷會會長通知，才得悉鄧麗君離世，她說：「至今我仍沒有喊過，因為我依然當她在世，很多時都感覺到她看着我們。」

聞噩耗如墮冰格

永遠榮譽顧問車淑梅說：「眨吓眼鄧麗君就走了25年，沒想到25周年會遇上疫情，其實25周年是很大件事，因為已經過了四分一世紀，回想起25年前當日的下午，對我而言是人生在廣播工作中最難捱的幾個鐘，因為很多消息指鄧麗君離世，但一直無法證實；最後證實真有其事，我的心情就像跌入冰格一樣，整個人有如凝固了，電台還要我報道這死訊，實在是很難受的一件事。」

陪鄧麗君搭地鐵

當年眾歌迷與偶像也有不少難忘快樂事，就好像歌迷會最初取名「青春玉女鄧麗君」，卻被鄧麗君婉拒，車淑梅說：「鄧麗君話第時自己不是青春玉女點搞呢！」最後就由她本人為歌迷會命名。車淑梅表示，首次和鄧麗君見面是後者到電台受訪，當時她只負責斟茶給對方，她說：「當時我們都是小妹妹，就好像一齊成長，都很開心；還記得當年她已經是巨星，車出車入，但她好恨過一些正常女孩子的生活，有次她說想試一試搭地鐵，獲經理人批准，只能搭一個站，我就和她由金鐘搭到去尖沙嘴；當時很開心，車上的人認得她，也懷疑自己有無眼花。」

悼念活動延至明年

阿鄧亦曾試過陪鄧麗君搭地鐵，大讚偶像十分有禮貌，見有歌迷認得她，會主動揮手和歌迷打招呼。她與鄧麗君私交甚篤，曾獲對方開出兩萬元月薪請她當助手，但她毅然拒絕，寧分文不取以朋友身分幫手。

今年未能舉行悼念活動，她們透露將悼念活動推遲到明年，適逢明年是歌迷會成立45周年，已決定將行程移師到當年鄧麗君離世、位於泰國清邁的酒店，雖然這地方令歌迷勾起不開心的回憶，但也希望能感受到偶像最後的氣息。訪問時他們展示由微雕模型高手岑運光製作的鄧麗君赤柱故居模型，車淑梅大讚好神似，勾起不少回憶。

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