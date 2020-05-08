《姊妹淘》突遭無綫腰斬 莊思敏張寶兒被通知節目重整

【明報專訊】莊思敏、張寶兒、吳若希、孫慧雪、陳詩欣與李君妍等主持的無綫J2節目《姊妹淘》，近日突然腰斬，一眾主持本周初被通知不用再錄影節目，但沒有講原因，只說是節目調動。莊思敏由2011年第1輯已參與，是元老級主持，以她理解節目暫時休息重整內容，她有信心好快再同大家見面。張寶兒感不捨，全組人關係很好，是很開心的團隊；孫慧雪亦希望新一輯好快同大家見面。

記者：林蘊兒 陳釗

無綫去年因經濟環境裁減約350名員工，《兄弟幫》、《今日VIP》及《文化廣場》等長壽節目先後結束。近日有指《姊妹淘》亦突然被通知要停播，播完今晚最後一集便結束，下周同時段會播劇集《延禧攻略》。《姊妹淘》於2011年4月至7月播出第1輯，2011年10月至2016年10月播出第2輯，之後停播近3年，去年9月再製作第3輯。

未諗趁空檔造人

莊思敏自第1輯開始參與至今，屬元老級主持。對於節目突然停播，本星期初收到通知的她說：「節目有個電話群組，前幾日在群組裏面通知我們，解釋因為節目有調動，所以今個星期起不需要錄影。以我理解，節目暫時休息重整一下內容，讓節目做得更好，我有信心節目好快可以再見到大家。」

她記得由第1輯開始，節目間中也有不定期停播進行改革，更換設計佈景及更新內容，其中試過曾停播了兩年多。突然不用主持，她雖然正拍新劇《一笑渡凡間》，仍覺得比之前清閒，計劃趁空檔進修，吸收更多新資訊，方便將來再在節目分享。有說節目特別旺姻緣，多名主持相繼結婚及當媽咪，她未有趁機展開造人大計，因丈夫仍在台灣未能見面。

不捨合作團隊

張寶兒去年加入節目做主持，她表示前兩日才收到通知，但無講原因，只說可能有些節目重整，昨日已不用錄影。她心情很不捨得，因大家平時每個星期開工見面，關係良好，有什麼都會一起分享，是很好朋友，亦是很開心的合作團隊。

盼盡快有新一輯

孫慧雪剛加入節目不久，中途因新冠病毒疫情暫停一段時間，差不多復工便收到節目停播消息。她覺得節目調動常會發生，公司應該想繼續製作多些不同類型節目給大家看。她希望很快會有新一輯《姊妹淘》，到時有更多資訊給大家，所以不用將今次停播看得很大件事，相信公司繼續會有好東西給大家看。

主持之一的陳詩欣表示上年8月開始加入，節目現在暫停錄影，因需要重組，可能之後用另一個新形式再推出。