唔想無樂手開騷 周啟生籲歌手捐錢

【明報專訊】周啟生為受新冠病毒疫情影響停工和失業的樂手，於6月1日舉行《愛港@你+我》網上籌款音樂會。他昨日到商台宣傳，表示現時籌得30萬元，目標50萬元，周啟生說：「目前收到40多名樂手申請援助，年齡介乎23歲至72歲，援助金額分3000元和5000元，但有4個特別個案，其中一個66歲樂手，年紀老邁又中風，喪失工作能力，會支援他們1至2萬元。除金錢上略盡綿力，最主要希望他們感受到人間溫暖，有人關心自己。」

音樂會預計個多小時，他沒有邀請其他歌手出席，並說：「支持最好捐錢，樂手為我們服務，他們為生計轉行，完全離開這個圈，將來再舉行音樂會、演唱會就無人彈音樂，斷層有排衰。」

未見過香港衰到咁

超過12個月沒工開的他還懂笑說：「好彩太太買了4包米放在家，我每日吃一殼，又用20元買包鹽給我吊鹽水。」

周啟生對疫情不樂觀，覺得未來8個月樂手都無工開，他坦言：「全世界死那麼多人，我不贊成去人多地方，所以很難開騷。話改在網上開騷，但今時今日環境，開騷都沒人有興趣睇，未見過香港衰到咁。疫情控制好一點，可以在露天開騷一齊玩音樂，但不贊成在密封的紅館舉行，希望香港人正面和團結，分黨派和吵鬧沒意義。」

記者：柯美