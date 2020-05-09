3月收分居協議 賴弘國：難過憤怒 鍾欣潼結束14月婚姻

賴弘國（右）表示阿嬌（左）在美國舉行婚前派對後曾想悔婚，但簽了約兩人在內地演出《爸媽學前班》，所以在鏡頭前扮恩愛，及後阿嬌又回心轉意。（資料圖片）

【明報專訊】39歲鍾欣潼（阿嬌）與35歲台灣「醫界王陽明」賴弘國昨日驚爆離婚，兩人今年3月已簽分居協議，婚姻只維持14個月。賴弘國在社交網撰寫千字文，爆2018年5月美國舉行婚前派對後，阿嬌跟他說：「沒有很愛我！」不過因簽了做內地真人騷《爸媽學前班》不能違約，鏡頭前扮恩愛甜蜜，幸好阿嬌最後回心轉意，如期於同年12月簽字結為夫婦。直至今年3月阿嬌寄分居協議給他，賴弘國自言從難過到憤怒到失落到接受現實。阿嬌回應說希望能夠給雙方一個冷靜期，不能對大家有什麼怨言。有傳阿嬌閨密指賴弘國不成熟、不上進，婚後仍相約辣妹夜蒲。

娛樂組

阿嬌與賴弘國這段姊弟戀最終離婚收場，令人驚訝。昨日賴弘國向台灣傳媒承認跟阿嬌於3月離婚，指阿嬌不愛他，他曾努力挽救。更有傳兩人婚後性生活不協調，賴弘國對此不願多談。

英皇娛樂代阿嬌回應，承認雙方已簽分居協議︰「希望能夠給雙方一個冷靜期。兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有什麼怨言，這始終是我和Michael之間的私人事，只想講我們還是很尊重對方的，其他都不再多說，以後關於婚姻的問題，也不會再回應，謝謝各位的關心。」

賴弘國白色情人節仍上載婚照

今年3月14日白色情人節，賴弘國還在社交網分享與阿嬌甜蜜咀嘴婚照，與阿嬌互祝白色情人節快樂。賴弘國昨日上載與阿嬌的黑白合照，撰寫千字文訴說與阿嬌相識到離婚的感受，說重來一次，仍會跟阿嬌求婚及結婚。

賴弘國一開始自嘲：「我又單身了，一切發生的很突然。」他指今年2月他還到馬來西亞探阿嬌班，一齊運動，他離開時，阿嬌還說想送他到機場，因疫情不知道何時能再見。他指兩人近3年的相處時光像一場美夢般美好，去了很多地方旅遊，他第一次去成都看阿嬌演唱會，他笑她原來這麽紅。他讚阿嬌是優秀演員、歌手等，深愛阿嬌，是她的忠實粉絲。

香港辦了眾星雲集的盛大婚禮，對他一個小醫師是想都不敢想。阿嬌對他很好，送手表、衣服，送到他叫不要再送了，阿嬌還是忍不住要幫他買。他又想起診所開幕時阿嬌來幫忙剪綵，像老闆娘忙進忙出，他說這輩子都報不了這個恩情。

婚前派對 阿嬌突變冷淡

直至2018年在美國婚前派對後，阿嬌突然變得冷淡，跟他說後悔了：「你沒有很愛我，覺得自己不適合婚姻，我們討論了許久，還是決定再一起努力。」今年3月，阿嬌打給他說：「對不起，以為婚後會慢慢愛上我，但真的沒辦法！」他初時以為她開玩笑。直到收到阿嬌寄來簽了字的分居協議，他從難過到憤怒到失落到接受現實，想人生就是如此，雖然他到現在還走不出來，但謝謝她誠實告訴感受，讓他們可以走向不同未來。他想以後跟阿嬌還會是朋友，讚她是自己遇過最善良、最單純、最勇敢、最美麗的女人，只是她不愛他了。他最後說：「謝謝你曾經給我的一切，如果重來一次，我還是會跟你求婚，和你結婚。」

阿嬌3月底曾被網民發現觀看內地小鮮肉余衍隆的網上直播，指她豪花6萬人民幣（約6.6萬港元）點唱及買虛擬禮物作打賞。阿嬌事後澄清只用2萬人民幣（約2.2萬港元）買禮物，是光明正大看直播。

賴弘國被指不夠成熟上進

阿嬌與賴弘國離婚原因傳言四起，有指阿嬌與賴弘國一直處於「女尊男卑」狀態，在金錢觀上有差距，甚至指阿嬌嫌賴弘國不夠有錢、兩人在性生活上不協調等。有傳阿嬌的閨密為好姊妹抱不平，指兩人沒性生活不協調，阿嬌一直想生小朋友，相反賴弘國性格不夠成熟及上進，婚後不時跟網紅、辣妹飲酒夜蒲，更公開離婚內情，不尊重阿嬌。

賴弘國前妻Ivy懶理前夫又離婚，在社交網分享整蛋糕照片，寫下一句，「才不管別人發生什麽事，老娘專心做蛋糕」。有網民留言恭喜她說：「你前夫又離婚了。」