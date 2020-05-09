鄭中基為瞓覺 唔同老婆拗

【明報專訊】鄭中基、張可頤、文凱玲及Crisel Consunji昨日於九龍灣為ViuTV新劇《暖男爸爸》宣傳。鄭中基近廿年沒參演港劇，今次於劇中飾演單親爸爸。育有兩個小朋友的他，直言與小演員拍對手戲有難度，首次和劇中5歲的男孩見面，也要陪玩熱身。

他稱疫情下子女停課，每日陪他們網上做功課，他說：「我的角色就是負責如趕羊般，督促子女做功課，發覺自己以前都是這樣，一講做功課就眼瞓、肚餓和很攰，我都有和他們打機，有日阿女話日日打機有點悶，我立即有點眼泛淚光，心想她終於大個了。」

對鍾欣潼離婚感愕然

問到鄭中基可有留意鍾欣潼驚爆離婚一事？感愕然的他表示沒留意，笑稱只留意口罩行情，還反問離婚是否跟疫情有關，他說：「因為看到新聞，日本因疫情有很多夫妻有拗撬搞離婚，不過我就無氣和老婆拗，所有事都是老婆啱，如不是就無得瞓，因為小朋友放電不夠經常紮醒，搞到我都少瞓咗。」

張可頤尋找心靈伴侶

張可頤表示劇中角色是一名見盡不同類型異性的保險經理，但仍是喜歡單身，新劇主要講述都市人戀愛，談及女子尋覓真愛，究竟揀外表還是靈魂。問現實中的她又如何選擇？她說：「我覺得靈魂緊要一點，後生時鍾意高大威猛靚仔，但當有番咁上下經驗，就會知道什麼最適合自己，但我還未遇到，其實我都幾似個女主角。」

文凱玲在劇中飾演單親媽媽，要和兩個小女孩演對手戲，她直言十分喜歡小朋友，也想生B，可惜未有機會，原計劃今年與拍拖兩年多的男友結婚，但因疫情想搞也搞不到，她說：「希望盡快，都想簽紙先，但驚簽完就懶得擺酒，話晒一世人一次，不擺酒又不是幾好。」

記者：林祖傑