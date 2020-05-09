《上流寄生族》12項提名熱爆百想藝術大獎 金喜愛同時爭視后影后

金喜愛同時憑《夫妻的世界》及《致允熙》角逐視后和影后寶座。

【明報專訊】有「韓國金球獎」之稱的第56屆百想藝術大獎，下月5日舉行頒獎禮，大會昨日公布提名名單；電影方面，今年橫掃奧斯卡最佳電影及導演等4獎的《上流寄生族》，獲12項提名領先，成為大熱門；電視獎項的競爭較為激烈，《山茶花開時》及《愛的迫降》分別以9及8項提名爭持不下，至於近期最具話題性的《夫妻的世界》女星金喜愛，同時憑此劇及電影《致允熙》角逐視后和影后寶座，氣勢一時無兩。

雖然新冠病毒疫情在韓國似有緩和迹象，但主辦單位為減低傳播風險，事先張揚今屆百想藝術大獎將不設現場觀眾，有線頻道JTBC屆時將會現場直播。

《夫妻的世界》無份爭劇集獎

第56屆百想藝術大獎昨日公布有關電影及電視劇部門的提名名單，在過去一年叫好又叫座的《愛的迫降》、《奇蹟拍檔》、《山茶花開時》、《屍戰朝鮮2》及《Hyena：富豪辯護人》，將會角逐最佳劇集大獎，反而近期收視破紀錄的《夫妻的世界》、口碑極佳的《德魯納酒店》和《梨泰院Class》卻榜上無名，難免令人失望。

《山茶花開時》獲得最多9項提名，包括最佳劇集、導演、劇本，姜河那及孔孝真一起角逐男女主角之餘，孫淡妃及廉惠蘭亦同時入圍最佳女配角；巧合的是，緊隨其後奪得8項提名的《愛的迫降》，徐智慧與金善映也雙雙入選女配角獎，反映競爭有多激烈。

雖然《夫妻的世界》無緣角逐最佳劇集，然而金喜愛卻被視為最佳女主角的大熱之選，她將會跟《山茶花開時》孔孝真、《Hyena：富豪辯護人》金慧秀、《愛的迫降》孫藝珍及《德魯納酒店》IU爭奪視后。值得一提的是，金多美憑《梨泰院Class》人氣急升，結果爆冷落選最佳女主角，只跟《夫妻的世界》韓素希及《機智醫生生活》田美都等入圍最佳女新人，令不少觀眾大跌眼鏡。

鄭有美全度妍挑戰趙汝貞

電影獎項方面，由奉俊昊執導、橫掃今屆奧斯卡最佳電影、導演、原創劇本及國際電影4個大獎的《上流寄生族》，毫無疑問成為百想藝術大獎的焦點，此片包辦最佳電影、導演、劇本、男女主角、男女配角及男女新人等合共12項提名，戲中主要演員如宋康昊、趙汝貞、朴明勳、李姃垠、朴素丹及張惠珍，將會齊齊爭奪演技獎項，熱鬧情况近年罕見。

如先所言，金喜愛憑《夫妻的世界》角逐視后之餘，亦憑今屆釜山國際電影節閉幕片《致允熙》，同時入圍影后，競爭對手除了《上流寄生族》趙汝貞外，還有《82年生的金智英》鄭有美、《沒有你的生日會》全度妍及《未成年》金素貞，難言穩操勝券。

《上流寄生族》的提名數目，剛好是李秉憲主演《南山的部長們》，以及新晉導演金寶拉的《我們與愛的距離》加起來的總和；至於潤娥與曹政奭合演災難片《EXIT：極限逃生》亦不遑多讓，將會跟上述3部作品競逐最佳電影大獎之餘，同時提名最佳男主角、劇本及新導演等。