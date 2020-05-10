戶外高溫勁歌熱舞爆汗行善 郭富城憶亡母向天飛吻 抱女曬父愛

【明報專訊】歌神許冠傑上月於尖沙嘴海港城頂層海旁戶外位置，舉行《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》網上全球直播，在疫情下為香港打氣加油。舞台王者郭富城（城城）受歌神啟發，延續打氣精神接力開騷。昨午5時在同一地點舉行《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》，為受疫情影響面臨失業困境的舞蹈員及電影幕後工作人員籌款。城城與近百名舞蹈員在炎熱天氣下勁歌熱舞，城城跳到大汗淋漓，老婆方媛及大女Chantelle在旁支持。城城希望政府看到這股演出力量，幫助幕後精英。今日是母親節，城城憶起亡母時向天上送飛吻，憑歌寄意獻唱《不老的情歌》。

城城在一小時演唱會中，穿著白色短袖Tee配灰色褲連唱13首歌，包括《對你愛不完》、《有效限期》、《狂野之城》等，舞蹈員則戴上口罩伴舞，氣氛高漲。城城說：「今次演唱會對我好重要，舞者出身的我，今時今日眼見好多舞者失業，希望為他們紓困，印象中好多事都有限期，但慈善是沒有限期，是即時的。」他亦希望幫助幕後電影工作者，他們都沒工作、沒收入。

當演唱《不老的情歌》前，他感性說：「做慈善是我終身事務，當初成立慈善基金，是受我媽媽影響。細個她帶我做義工，幫到人得到好多快樂。明（今）天是母親節，雖然她已離開我，但永遠在心入面，我會繼續行善。以下這首歌是送給全天下母親，祝她們母親節快樂，世上好多事會變，唯獨母親的愛永遠不變。」他隨即仰天送上飛吻，還不時望向天獻唱，似為母親而唱。

海港城捐100萬元

鄭丹瑞形容只用10日時間籌備完成今次演唱會是一個奇蹟，現場宣布海港城捐出100萬元，城城與舞蹈員興奮歡呼。城城說：「大家團結就是力量，我想呼籲大家，每人心入面都有信念，就是齊心、團結、互助，希望疫情過去，大家重過正常生活。做慈善是沒有分時間是立刻……我和他們一樣，都是沒工作，不過不重要，最緊要有信念，幫到大家是我的榮幸。」他最後唱出《強》，為全世界、為香港打氣。

完騷後，城城跟來捧場的老婆方媛及大女Chantelle大方讓傳媒拍照，但未見細女Charlotte。Chantelle戴口罩及紮了兩條辮仔，非常可愛，還向傳媒揮手；城城抱着囡囡欣賞景色，並輕吻囡囡頭髮，父愛滿瀉。

促政府助業界紓困

跳至全身濕透的城城接受訪問時，聲音略帶聲沙，他解釋天氣熱和氣壓低令跳舞時更花體力，慶幸整體演出好順利，今次是見證他演藝事業的一個歴史。在一小時的籌款騷演出，他不敢為表現自我評分，付出卻值100分。他表示受許冠傑的網上演唱會影響，希望出一分力利用自己發聲，幫舞蹈員和幕後電影工作者籌款解燃眉之急，也盼政府的下一輪幫助社會紓困措施，能惠及這一群自僱人士。

問到演出期間，提起已故母親時眼泛淚光，城城語帶憂傷說：「媽媽是我一生最愛，母愛最偉大，自成為父親後順理成章心態轉變，更懷念她，辛苦湊大我們兄弟姊妹。媽媽功成身退，百年歸老，她離開我一直不捨得，但人生就是這樣，今日太太和女兒有來，家人就是支持力量。」

食住家飯 增進父女情

受疫情影響，城城近幾個月主力為新戲做前期準備工作，例如讀劇本，以待疫情過去後隨時開工，新電影預計6月開拍，至於演唱會則有待政府逐步放寬限制。今日是母親節，他準備和家人簡單食飯慶祝，帶兩女兒出街舒展一下。雖然疫情期間常留家，但他卻甜笑道：「我食了3個月住家飯，好難得。以前忙工作，未試過連續多個月食住家飯，不過跟家人多聚會是好事，可以聯繫感情，作為父親是必做，祝所有母親都快樂，身體健康。」據知城城為今次籌款騷，私人支付一班舞蹈員的演出費，大約幾十萬。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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